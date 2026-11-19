SCHEEMDA – In Scheemda zijn vier stolpersteine geplaatst voor Joden die daar in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Stolpersteine zijn messing stenen in het trottoir, die aangeven waar Joden hebben gewoond die later zijn omgekomen in concentratiekampen. De stenen zijn geplaatst op initiatief van het Comité Plaatselijke Belangen Scheemda, in samenwerking de Vereniging Dorpsbelangen Scheemda en het 4 Mei-Comité Scheemda. Op 19 november werden de eerste vier stolpersteine onthuld door burgemeester Cora-Yfke Sikkema, wethouder Tim van Bostelen en kinderburgemeester Liam Oldenburger. In totaal komen er 22 van deze stenen in Scheemda.
Deportatie
De Joodse gemeenschap in Scheemda bestond in 1940 uit vijf gezinnen: de families Van Geuns, Bamberg en Hart met hun kinderen. In 1942 werden de gezinnen gedeporteerd; eerst naar Westerbork en later naar de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor. Daar overleden ze tussen 1942 en 1944. De vier stenen die op 19 november zijn onthuld zijn van de familie Van Geuns.
Joods monument
In 2011 werd op het Joods monument aan de Havenstraat een plaquette aangebracht met de namen van de 22 Joden uit Scheemda die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Comité Plaatselijke Belangen Scheemda namen de bestuursleden het initiatief om 22 stolpersteine te leggen voor de vijf woningen waar de 22 Joden hebben gewoond.
Niet wegkijken
“Het is belangrijk dat we deze duistere bladzijde in de geschiedenis blijven herdenken”, vindt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. “We moeten niet denken dat dit iets uit het verleden is. Uitsluiting van bevolkingsgroepen is iets van alle tijden. Daarom moeten we ons hard blijven maken voor de gelijke behandeling van al onze inwoners, ongeacht hun afkomst, godsdienst of levensovertuiging. Voor onrecht mogen we niet wegkijken! “
Bron: Gemeente Oldambt