NIEUW BUINEN – Op zondag 13 december 2026 organiseert Uitvaartvereniging De Veenkoloniën opnieuw de jaarlijkse Lichtjesavond; een troostrijke bijeenkomst waar iedereen welkom is om een
moment stil te staan bij geliefden die worden gemist. De herdenking vindt plaats van 16.30 tot 18.30 uur bij het Rouwcentrum aan het Noorderdiep in Nieuw Buinen.
Lichtjesavond is inmiddels een waardevolle traditie binnen De Veenkoloniën. In de donkere decemberdagen biedt deze avond ruimte voor herinnering, verbinding en rust. Bezoekers kunnen in hun eigen tempo het verlichte pad bewandelen van het Rouwcentrum naar de begraafplaats, waar gelegenheid is om een kaarsje aan te steken voor iemand die in hun hart voortleeft. “Het aansteken van een lichtje is een klein gebaar, maar het geeft warmte, troost en verbinding. Juist in deze periode van het jaar vinden veel mensen steun in het samen herdenken,” aldus de organisatie.
Iedereen, leden én niet-leden, is van harte uitgenodigd om deel te nemen. Er is geen officiële ceremonie; de kracht van de avond ligt in de stilte, het licht en de persoonlijke momenten van herinnering. Medewerkers van de vereniging zijn aanwezig voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor. In het Rouwcentrum wordt u ontvangen met koffie, thee of een glaasje ranja en een kleine traktatie.
Locatie:
Rouwcentrum
Noorderdiep 234
Nieuw Buinen
Uitvaartvereniging De Veenkoloniën hoopt opnieuw velen te mogen verwelkomen op deze bijzondere avond van licht en verbondenheid.
Bron: Uitvaartvereniging De Veenkoloniën