VEENDAM – Afgelopen woensdag brachten leden van de Veendammer Ondernemers Compagnie een bezoek aan de Voedselbank in Veendam. Doel van het bezoek was om Veendammer ondernemers te informeren over het werk van de Voedselbank en wat armoede met mensen doet.
Het was een geslaagde bijeenkomst en de ondernemers waren geïnteresseerd en betrokken bij de voorlichting. Voor de Voedselbank is het belangrijk om potentiële sponsoren te werven om hun goede werk voort te kunnen blijven zetten. Deze bijeenkomst heeft daar zeker een bijdrage aan kunnen leveren, aldus voorzitter Albert Greven van de Voedselbank Veendam.
Bron: Peter Panneman