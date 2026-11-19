BELLINGWOLDE – In Buurthuis De Brug aan de Rhederweg in Bellingwolde vindt deze week de jaarlijkse afdelingstentoonstelling van vogelvereniging Vogelvreugd Bellingwolde e.o. plaats. In totaal presenteren zestien leden hun mooiste kooi- en volièrevogels. Samen zijn er 238 vogels te bewonderen.
De vogels werden woensdagavond beoordeeld door drie keurmeesters. Van Wijkhuizen nam de kanaries voor zijn rekening, Van Kooten beoordeelde de parkieten en Zwart was verantwoordelijk voor de tropische vogels. Donderdagavond werden de prijzen voor de mooiste vogels uitgereikt.
De heer A. Nieboer mocht de wisselbeker in ontvangst nemen. Hij besloot echter de beker aan de jongste prijswinnaar te schenken.
Speciaalzaak Van Hoorn uit Vlagtwedde stelde ook dit jaar het voer beschikbaar voor de vogels die aan de tentoonstelling deelnemen.
Vogelvereniging Vogelvreugd telt 32 leden. Naast de jaarlijkse tentoonstelling organiseert de vereniging iedere eerste donderdag van de maand een bingoavond in Partycentrum De Meet in Bellingwolde.
Tentoonstelling bezoeken
De vogelshow is gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen de vogels nog bewonderen op vrijdag 20 november van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag 21 november van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de tentoonstelling is er ook een verloting.
De tentoonstelling vindt plaats in Buurthuis De Brug, Rhederweg 174 in Bellingwolde.
De uitslag van de keuring is te vinden bij de onderstaande fotoreportage.
Foto’s: Jan Glazenburg