WINSCHOTEN – Vrijdagmiddag vertrok vanaf de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Winschoten een groep van 19 ‘barrels’ voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht en dit jaar de ‘Special Edition’ naar de Lofoten.
Dag 7
Woensdag zijn de deelnemers aan de terugreis begonnen. Ze reden naar Mo i Rana; weer een lange rit, deels langs de prachtige fjorden van Noorwegen. Gisteren reden ze naar Ostersund in Zweden. Het was een grauwe dag en natuurlijk wat sneeuw. Iedereen kwam veilig binnen, al ging het hier en daar al wat minder en zagen sommigen een greppeltje van te dichtbij. Vandaag gaat de reis verder, naar Örebro, een stad in Midden-Zweden, gelegen tussen Stockholm en Göteborg.
Foto’s: Hilvert Huizing; meer foto’s vindt u HIER.