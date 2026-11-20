NIEUWOLDA – Bij een ongeval op de N362 is vanmorgen een automobilist bekneld geraakt.
Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 8.20 uur op de N362, de Gereweg. Daar botste een auto tegen een boom. De hulpdiensten, waaronder brandweer Wagenborgen, gingen met spoed ter plaatse. De bestuurder bleek bekneld te zitten. Hij werd door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd en vervolgens overgedragen aan ambulancemedewerkers.
De weg is enige tijd afgesloten geweest.
De fors beschadigde auto werd afgesleept. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.
Bron: Brandweer Wagenborgen