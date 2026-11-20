WESTERWOLDE – Hieronder vindt u een ingezonden brief van Focus op Westerwolde.
Als Focus op Westerwolde staan we achter het voorstel over het gemeentehuis, omdat we simpelweg geen verantwoorde keuze meer hebben. De huidige arbeidsomstandigheden voldoen al lang niet meer aan de eisen, en het gebouw — opgebouwd uit losse delen uit verschillende periodes die niet goed op elkaar aansluiten — is al lang afgeschreven. Het pand is ook minder toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn. Daarnaast is de organisatie sinds de herindeling gegroeid door meer taken en functies — en ook door steeds meer regeltjes vanuit Den Haag — waardoor de huidige ruimtes niet meer passen bij het werk en de dienstverlening van nu.
Alleen blijven onderhouden kost de komende tien jaar ongeveer € 4,5 miljoen zonder het echte probleem op te lossen, terwijl uitstel door stijgende prijzen nog meer geld kost. Natuurlijk gaat het uiteindelijk om een hoog bedrag, maar we hebben als gemeente ook een wettelijke plicht — én wat ons betreft de wens — om goed te zorgen voor onze ambtenaren. Alleen met een gezonde en veilige werkplek kunnen zij hun werk goed doen voor inwoners, ondernemers en het bestuur.
Juist daarom is dit voorstel in Sellingen (scenario 2) de meest logische keuze. Het weghalen van het gemeentehuis zou bovendien onwenselijk zijn voor de leefbaarheid en voorzieningen in het dorp Sellingen. Daarnaast biedt vernieuwbouw op de huidige plek de meeste zekerheid in de uitvoering omdat de grond al van de gemeente is en we niet vastlopen in lange procedures of onzekere grondaankopen elders.
Door alleen het karakteristieke deel te behouden en de rest te vernieuwen, ontstaat meer ontwerpvrijheid en ruimte voor een gebouw dat de komende vijftig jaar meekan en beter aansluit op onze dienstverlening en duurzaamheidsdoelen. Bovendien pakt dit scenario financieel gunstiger uit dan de andere vernieuwbouw- en nieuwbouwopties.
Belangrijk om te weten: we nemen hier nog geen definitief besluit over de (ver)bouw zelf, maar over het voorbereidingskrediet om dit scenario uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Met de toezeggingen van de wethouder voor een extra controle op de kostenraming en goede participatie met inwoners en betrokkenen zetten we zo een zorgvuldige en verantwoorde stap voor Westerwolde.
Bron: Focus op Westerwolde