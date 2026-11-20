OLDAMBT – De gemeente Oldambt gaat de stormschade aan een aantal graven op gemeentelijke begraafplaatsen vergoeden. Op 19 juni raakte door de storm een groot aantal grafmonumenten op begraafplaatsen in onze gemeente beschadigd. De gemeente Oldambt is hiervoor in principe niet aansprakelijk maar vergoedt toch eenmalig de herstelkosten van de beschadigde graven. Dit vanwege de grote omvang van de schade en het uitzonderlijke karakter ervan. Voorwaarde is dat de rechthebbende van het graf op het moment van de schade bij de gemeente bekend was.
Herstel van graven
Door de storm van 19 juni kwamen er bomen en takken op graven en grafmonumenten terecht, waardoor deze beschadigd raakten. Het gaat om graven op de begraafplaatsen van Midwolda en Scheemda. In totaal raakten eenentwintig graven beschadigd. Zeven nabestaanden van graven namen contact op met de gemeente. Deze graven worden hersteld. Dit gaat ruim €10.000 kosten.
Uitzonderlijke situatie
De beschadiging van een grafsteen van een familielid kan een verdrietige gebeurtenis zijn”, geeft wethouder Tim van Bostelen aan. “Bovendien kan dit onverwachte hoge kosten met zich meebrengen. Daarnaast levert de storm ook schade op voor het aanzicht van de begraafplaatsen. Deze uitzonderlijke situatie heeft ervoor gezorgd dat wij als gemeente eenmalig de schade vergoeden.“
De Weijs Natuursteen
De Weijs Natuursteen in Winschoten gaat de werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren. Het steenhouwersbedrijf herstelt alleen de schade die tijdens de inspectie van de gemeente is vastgesteld. Als rechthebbenden van een graf eerdere schade willen laten herstellen of extra werkzaamheden willen laten uitvoeren, moeten ze dit zelf betalen.
Bron: Gemeente Oldambt