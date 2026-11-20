GRONINGEN, DRENTHE – De provincies Groningen en Drenthe werken voortaan samen bij de bestrijding van gladheid op provinciale wegen en fietspaden. Door strooiroutes over de provinciegrenzen heen te verdelen, kunnen beide provincies efficiënter werken en de reistijd naar strooiroutes verkorten. Op zaterdagavond 14 november werd de eerste strooiactie van het seizoen opgestart.
Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe werkwijze leidt tot minder gereden kilometers, lagere brandstofkosten en een lagere CO₂-uitstoot. Daarnaast willen de provincies de kwaliteit van de gladheidbestrijding verbeteren door kennis en ervaringen uit te wisselen en werkwijzen beter op elkaar af te stemmen.
Nieuwe verdeling van strooiroutes
Groningen neemt vanaf dit gladheidseizoen enkele doorgaande routes in Noord-Drenthe voor haar rekening. Het gaat onder meer om de N372 tussen Groningen, Peize, Roden en Leek en de N386 tussen Zuidlaren en Kiel-Windeweer.
Drenthe gaat strooien op verschillende routes in Zuidoost-Groningen. Daaronder vallen de N976 tussen Ter Apel en Vlagtwedde, de N975 tussen Musselkanaal en Onstwedde en delen van de N374 en N378 rond Stadskanaal.
Centraal steunpunt
Aanleiding voor het onderzoek was onder meer de ingebruikname van het nieuwe steunpunt Roodehaan bij Groningen. Van daaruit verzorgt de provincie sinds dit najaar de gladheidbestrijding. De voormalige steunpunten in Pekela en Overschild, met zoutloods en wintermaterieel, zijn gesloten. Door de nieuwe locatie blijken sommige Groningse routes beter bereikbaar vanuit Drenthe en andersom. Dat maakt een gezamenlijke aanpak logischer en efficiënter.
Overeenkomst ondertekend
Voorafgaand aan het gladheidseizoen ondertekenden gedeputeerden Erik Jan Bennema (Groningen) en Bart van Dekken (Drenthe) de samenwerkingsovereenkomst op het steunpunt Roodehaan. Met de samenwerking willen beide provincies de gladheidbestrijding toekomstbestendig, duurzaam en doelmatig organiseren.
Bron: Provincie Groningen