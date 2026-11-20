OUDE PEKELA – De Pekelder Windhonden Ren Club kreeg bij de laatste wedstrijd van het jaar de Koninklijke Erepenning. Voor de aanvraag doken vrijwilligers en bestuursleden in de geschiedenis van de oudste windhondenrenvereniging van Nederland. Die begon in 1926 in Waterhuizen, onder de naam Noorder Windhonden Ren Club.
„Daar was het heel druk”, zegt voorzitter Lisa Tienkamp bij een oude foto van de renbaan in Pekela. Ze denkt dat die is gemaakt tijdens het WK van 1982. Zo’n kampioenschap zou ze nu moeilijk op de Pekelder baan kunnen organiseren. Er is volgens haar weinig ruimte en er gelden meer regels.
Op een andere foto staat bestuurslid Frency Heidekamp als klein meisje op de baan. De broer van haar opa begon in 1946 met een kennel en met de windhondenrensport. „Mijn vader is erin opgegroeid, ik ben erin opgegroeid.” Het EK van 2008 was het eerste kampioenschap dat ze bewust meemaakte. Een van haar eigen honden stond toen op het podium.
De club kende ook een periode met weinig leden, vertelt Heidekamp. Inmiddels telt de vereniging er zo’n tachtig en komen er nog steeds leden bij. Ook mensen zonder windhond zijn welkom. Tienkamp kwam zelf voor het eerst met een pitbullkruising en leerde op de baan de fokker van haar eerste whippet kennen. „Dat vonden we zo leuk dat we er nu zes hebben.”
Voor de aanvraag van de erepenning waren de vrijwilligers volgens algemeen bestuurslid Paul Niezing twee tot drie maanden bezig met het verzamelen van stukken. Zo’n anderhalf jaar nadat de club de aanvraag had verstuurd, kwam de burgemeester langs bij de laatste wedstrijd. „Ik heb een cadeautje voor jullie”, had hij vooraf gezegd. Voor Niezing is de penning een eerbetoon aan de vrijwilligers die de club draaiende hielden. „Met elkaar hebben we honderd jaar die vereniging al in de benen.”
Malou Vos
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