GRONINGEN – JA21 heeft Rudolf Doornkamp uit Zuidhorn aangewezen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen. De partij presenteert een kandidatenlijst met daarop ook vier kandidaten uit de regio Oost-Groningen. Jan Martin Koetje uit Heiligerlee staat op de derde plaats en Jan Willem Oskam uit Winschoten op plek vier. Rense van der Heide uit Musselkanaal bezet de tweede plaats. Martijn Kroon uit Stadskanaal staat op plaats acht.
De Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden op 17 maart 2027. Doornkamp is 61 jaar, geboren en getogen in de stad Groningen en woont tegenwoordig in Zuidhorn. Hij werkt als financieel adviseur. Hij wil dat de provincie zich meer richt op haar kerntaken en minder regels oplegt aan inwoners en ondernemers. Volgens de lijsttrekker moeten besluiten sneller worden genomen en moet er meer ruimte komen voor initiatieven uit de samenleving. “Groningers kunnen het zelf. Het wordt tijd dat de provincie dat ook gaat inzien”, aldus Doornkamp.
Minder regels en meer daadkracht
Volgens JA21 zijn er in Groningen voldoende plannen, maar blijft de uitvoering regelmatig achter. Inwoners en ondernemers zouden te lang moeten wachten op besluiten, vergunningen en herstelwerkzaamheden. De partij wil daarom de bureaucratie terugdringen en de provinciale organisatie meer richten op praktische resultaten. Ook stelt JA21 voor om nieuwe provinciale regels maximaal vier jaar te laten gelden. Verlenging zou alleen moeten plaatsvinden wanneer duidelijk is dat de regels daadwerkelijk effect hebben.
Een ander belangrijk thema is het verkleinen van de kloof tussen de stad Groningen en het Ommeland. De partij wijst daarbij op het verdwijnen van voorzieningen in dorpen en de problemen waarmee de regionale industrie te maken heeft. JA21 wil onder meer investeren in een sterke regionale economie, voldoende ruimte op bedrijventerreinen, een betrouwbaar stroomnet en goede bereikbaarheid. Daarnaast vindt de partij dat het Rijk zich aan de afspraken over Ter Apel moet houden.
Ook het herstel van aardbevingsschade vraagt volgens Doornkamp om een andere aanpak. Hij pleit voor minder bureaucratie en één dossier, één aanspreekpunt en één planning per huishouden.
Samenstelling Eerste Kamer
Landelijk campagneleider Ronald Buijt kijkt met vertrouwen uit naar de verkiezingen. De Provinciale Statenverkiezingen zijn volgens hem niet alleen belangrijk voor de provincies zelf. De gekozen Statenleden bepalen in mei 2027 namelijk ook de samenstelling van de Eerste Kamer. JA21 heeft momenteel twee zetels in de Eerste Kamer. Volgens Buijt wijzen opiniepeilingen erop dat dit aantal bij de komende verkiezingen kan groeien. De partij zegt te willen blijven inzetten op een combinatie van stevige oppositie en samenwerking met andere partijen wanneer dat mogelijk is.
Kandidatenlijst JA21 Groningen
De volledige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen bestaat uit tien personen:
- Rudolf Doornkamp – Zuidhorn
- Rense van der Heide – Musselkanaal
- Jan Martin Koetje – Heiligerlee
- Jan Willem Oskam – Winschoten
- Bram de Vries – Groningen
- Rick Visser – Groningen
- Thymen Geerts – Bedum
- Martijn Kroon – Stadskanaal
- Juan Wunderink – Groningen
- Floor van Scherpenzeel – Leek
Bron: JA21 Afdeling Groningen