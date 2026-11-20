DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Weener
Bij een aanrijding op de afrit Weener-A31 is gistermorgen om half zeven een 52 jarige bestuurder van een Opel Adam gewond geraakt. Zijn auto werd van achteren door een 27 jarige bestuurder van een VW Caddy aangereden, toen hij vanwege een stopbord op de weg stilstond. Het slachtoffer is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De 27 jarige bleef ongedeerd. Der beide betrokken auto’s raakten fors beschadigd.
Bunde
Tijdens een grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland heeft de politie gisteren om 13.10 uur een 34 jarige passagier van een langeafstandsbus aangehouden. De Duitser moest vanwege exhibitionistische handelingen nog een gevangenisstraf van ruim twee weken uitzitten of een boete van 600 euro betalen. Nadat zijn vader het bedrag had voldaan mocht de man zijn reis vervolgen.
Papenburg
Gisteren is tussen 14.45 en 18.30 uur bij een woning aan de Dechant-Schulte-Straße in Papenburg ingebroken. De woning werd overhoop gehaald. De dieven gingen er met onder anderen contant geld vandoor. Getuigen worden verzocht contact met de politie Papenburg op te nemen via 04961/9260.
Rhede
Bij een ongeval op de Bellingwolder Straße (L52) is vanmorgen om elf uur een 87 jarige bestuurder van een Witte Citroen C1 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij kwam in een bocht op de linker weghelft terecht en botste tegen een tegemoetkomende gele Mazda MX-5. De 87 jarige raakte bekneld en werd door de brandweer van Rhede en Aschendorf uit zijn auto bevrijd. De 25 jarige bestuurder van de Mazda raakte zwaargewond. Beide slachtoffers werden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De auto’s kunnen als verloren worden beschouwd. De weg is enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest.
Haren
Vanmorgen is om 11.50 uur Husberger Straße in Haren een Skoda Karoq uitgebrand. De 39 jarige bestuurder kon de auto veilig verlaten. Het vuur werd door de brandweer van Haren geblust. De weg werd in beide richtingen afgezet. De auto kan als verloren worden beschouwd.