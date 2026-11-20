TER APEL – Oud-topschaatsster en drievoudig olympisch kampioen Marianne Timmer was donderdagavond te gast tijdens een sprekersavond in Het Boschhuis in Ter Apel. Onder grote belangstelling van plaatselijke ondernemers vertelde zij over het bereiken van doelen, omgaan met tegenslagen en de ingrediënten die nodig zijn om succesvol te worden.
De bijeenkomst was georganiseerd door Industriekring Ter Apel, Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius, Parkmanagement Ter Apel en de gemeente Westerwolde. Wethouder Herma Hemmen (BBB) maakte in haar haar toespraak de vergelijking tussen topsport en ondernemerschap en leefbaarheid en gebiedsontwikkeling.
Tijdens haar presentatie nam Timmer de aanwezigen mee in haar indrukwekkende schaatscarrière, waarin zij tussen 1993 en 2011 maar liefst 27 gouden, 23 zilveren en 18 bronzen medailles behaalde. Achter deze successen ging echter een wereld van voorbereiding, discipline, structuur en doorzettingsvermogen schuil. Haar weg naar de top verliep niet zonder tegenslagen en moeilijke momenten.
Timmer maakte tijdens haar verhaal regelmatig de vergelijking tussen topsport en het ondernemerschap. Volgens haar begint succes met het stellen van een duidelijk doel. “Wanneer je een doel wilt bereiken, is er altijd een kans”, was een van haar boodschappen. De weg naar dat doel vraagt echter om inzet, structuur en vooral doorzettingsvermogen. Ook wanneer het tegenzit, moet je blijven zoeken naar mogelijkheden en leren van de ervaringen die je onderweg opdoet.
Samenwerken en vertrouwen
Ook het belang van samenwerken kwam uitgebreid aan bod. Zowel in de topsport als binnen een onderneming is het belangrijk dat mensen er voor elkaar staan. Een gezamenlijk doel en een duidelijke visie vormen daarbij de basis. Commitment, loyaliteit en weten waar je als team voor staat, zijn volgens Timmer onmisbaar.
Daarbij spelen normen en waarden een belangrijke rol. Ook het geven en ontvangen van eerlijke feedback hoort bij een goed functionerend team. Juist door open te zijn naar elkaar en ervaringen te delen, kun je samen verder groeien.
Met haar persoonlijke ervaringen liet Timmer zien dat succes niet vanzelf komt. Het vraagt om vallen en opstaan, leren omgaan met teleurstellingen en telkens opnieuw de motivatie vinden om verder te gaan. De aanwezige ondernemers kregen daarmee niet alleen een inkijkje in de topsportwereld, maar ook praktische inzichten die zij kunnen meenemen in hun eigen onderneming en dagelijkse werkzaamheden.
Na afloop was er gelegenheid om met elkaar na te praten, ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen.
André Dümmer