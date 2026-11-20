GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 22 november zenden we een opname van zondagmiddag 16 augustus vanuit de protestantse gemeente van Sellingen uit. Dit is een Grunneger dainst.
Voorganger: Ds. Oldenhuis
Biebel leesn: Lucas 18 vers 18-30
Thema: ” Lucas 18 vers 22″
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 22 november uitgezonden en maandagavond 23 november om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst