TOLBERT, TER APEL , WINSCHOTEN – Posta7 uit Tolbert heeft donderdagavond de Groninger Ondernemingsprijs 2026 gewonnen. Tijdens de finaleavond in Martiniplaza werd eigenaar Oetze Mulder verrast met de prestigieuze ondernemersprijs. Ook de Publieksprijs ging naar Posta7.
De Groninger Ondernemingsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt aan een toonaangevende onderneming in de provincie Groningen. De prijs is bedoeld om bijzonder ondernemerschap in stad en ommeland onder de aandacht te brengen en andere bedrijven te inspireren.
Dit jaar waren tien bedrijven genomineerd. Na een eerste selectieronde, waarin de ondernemingen zich met een korte pitch presenteerden, werden vijf finalisten geselecteerd. Naast Posta7 waren dat Eekels Technology uit Hoogezand, New Nexus uit Haren, SGGB bv uit Winschoten en De Marne’s Fabrieken uit Groningen.
Erkenning voor twee regionale bedrijven
Laudermarke Group uit Ter Apel en SGGB bv uit Winschoten wisten een plek te bemachtigen tussen de tien genomineerden. SGGB behoorde uiteindelijk bij de vijf finalisten. Hoewel geen van beide bedrijven uiteindelijk met de prijs naar huis ging, onderstreept de nominatie dat hun prestaties en ondernemerschap ook op provinciaal niveau worden gewaardeerd.
Laudermarke Group uit Ter Apel is gespecialiseerd in ledverlichting, met name voor voertuigen in de agrarische sector en bosbouw, maar ook voor stallen en werkplaatsen. Het bedrijf werd in 2015 opgericht, aan de keukentafel op de boerderij van de familie Haarhuis. Wat begon als een kleinschalig initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming met klanten in maar liefst 27 landen, die onder meer via webshops worden bereikt.
Ook SGGB bv uit Winschoten maakte indruk op de jury. Het bedrijf is gespecialiseerd in horizontaal gestuurd boren, ook wel HDD of sleufloze gestuurde grondboringen genoemd. Met deze techniek kunnen ondergrondse leidingen en kabels worden aangelegd zonder dat daarvoor over de gehele lengte een sleuf gegraven hoeft te worden. Ook de verwerking en afvoer van bentoniet, dat bij het boorproces als boorspoeling wordt gebruikt, behoort tot de werkzaamheden.
Dat beide bedrijven tot de tien genomineerden werden gerekend, mag dan ook als een mooie prestatie worden beschouwd. Een nominatie voor de Groninger Ondernemingsprijs betekent immers dat een onderneming zich onderscheidt binnen het brede Groningse bedrijfsleven.
Dubbele overwinning voor Posta7
De uiteindelijke winnaar werd Posta7 uit Tolbert. Eigenaar Oetze Mulder ontving de bokaal uit handen van Commissaris van de Koning René Paas. Ook de nieuwe Publieksprijs kwam bij Posta7 terecht. Voor deze prijs konden inwoners van de hele provincie online stemmen op hun favoriete finalist. Posta7 kreeg 8.426 unieke voorkeursstemmen.
Posta7, waar ook De Postwagen onder valt, is uitgegroeid tot een groot indoor leisureconcept met uiteenlopende attracties, activiteiten, horeca- en evenementenmogelijkheden. De geschiedenis van de locatie gaat terug tot 1780, toen op deze plek postkoetsen tussen Groningen en Lemmer van paarden wisselden.
De jury was onder meer onder de indruk van het bijzondere aanbod, de financiële stabiliteit, de toekomstbestendigheid en het personeelsbeleid. Daarbij werd nadrukkelijk aandacht besteed aan de inzet van onder anderen Wajong-gerechtigden, gepensioneerden, vrijwilligers en jongeren uit de regio.
Ook de veerkracht van het bedrijf kreeg veel waardering. In 2012 werd Posta7 getroffen door een grote brand. Het team besloot echter al snel de schouders eronder te zetten en te werken aan een ingrijpende herstart. Die aanpak heeft uiteindelijk geleid tot de onderneming die er vandaag staat.
Mulder reageerde zichtbaar trots op de overwinning en benadrukte vooral de inzet van zijn medewerkers. Hij nodigde de vier andere finalisten uit om eens bij Posta7 langs te komen.
Met de dubbele overwinning voor Posta7 en de nominaties voor Laudermarke Group en SGGB bv was het een avond waarop ook het ondernemerschap in onze regio nadrukkelijk vertegenwoordigd was. Voor de twee regionale bedrijven geldt: de hoofdprijs ging aan hen voorbij, maar een plek tussen de tien genomineerden is al een prestatie om trots op te zijn.
Bron: Stichting Groninger Ondernemingsprijs