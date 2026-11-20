VLAGTWEDDE – Progressief Westerwolde (PRO) organiseert op dinsdag 24 november haar eerste Politiek Café. Centraal staat deze avond het thema ‘Bloeiende Bermen’. Rein de Goeje, voorzitter van Stichting Voedseltuinen Westerwolde, verzorgt hierover een presentatie. De bijeenkomst vindt plaats bij restaurant De Sultan in Vlagtwedde en is voor iedereen toegankelijk.
Met het Politiek Café wil PRO Westerwolde een ontmoetingsplek bieden waar inwoners, belangstellenden en politiek betrokkenen met elkaar in gesprek kunnen gaan over onderwerpen die spelen in de gemeente.
De avond begint met een korte update vanuit het bestuur. Vervolgens vertelt de fractievoorzitter waar de fractie en fractieondersteuners zich de afgelopen periode mee bezig hebben gehouden.
Bloeiende bermen
Hoofdgast van de avond is Rein de Goeje, voorzitter van Stichting Voedseltuinen Westerwolde. Hij zet zich al jaren actief in voor biodiversiteit, voedseltuinen en ecologisch groenbeheer. Zo heeft hij in Veelerveen zelf bloemrijke bermen aangelegd en onderhouden.
Tijdens het Politiek Café vertelt Rein hoe we in heel Westerwolde kunnen werken aan meer bloeiende bermen. Wat is daarvoor nodig, welke rol speelt ecologisch bermbeheer en hoe kunnen we zorgen voor meer bloemen, bijen, vlinders en andere insecten?
Na zijn presentatie is er volop gelegenheid om vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.
Iedereen is welkom!
Het Politiek Café is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor leden van PRO Westerwolde. Iedereen die geïnteresseerd is in natuur, biodiversiteit of gewoon eens wil kennismaken met PRO Westerwolde, is van harte welkom.
De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn, waarbij PRO Westerwolde zorgt voor een gratis hapje en drankje.
Praktische informatie
- Datum: dinsdag 24 november 2026
- Locatie: Restaurant De Sultan, Wilhelminastraat 39, Vlagtwedde
- Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
- Toegang: gratis, iedereen is welkom
PRO Westerwolde hoopt op een mooie opkomst en kijkt uit naar een inspirerende avond met goede gesprekken, nieuwe ideeën en vooral veel ontmoeting!
Bron: PRO Westerwolde