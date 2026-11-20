VLAGTWEDDE – De politie heeft twee mannen aangehouden voor de inbraak in de brandweerkazerne aan de Wedderstraat/Nieuwe Weg in Vlagtwedde. Het gaat om een 21-jarige man uit Utrecht en een minderjarige jongen uit Amsterdam. Naar de bestuurder van de vluchtauto wordt nog gezocht.
Dat maakt de politie vrijdagmiddag bekend. De aanhoudingen volgden na een achtervolging die eindigde in Emmen. De inbraak vond in de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 november plaats. Rond 04.15 uur ging het alarm in de kazerne af, waarna agenten direct zagen dat er was ingebroken en dat er spullen waren verdwenen.
Kort na de melding zagen agenten op de N391 richting Ter Apel een auto met zeer hoge snelheid tegemoetkomen. Omdat dit een logische vluchtroute vanaf de kazerne in Vlagtwedde was, besloot de politie de achtervolging in te zetten.
Bij Emmen gaven agenten een stopteken, maar de bestuurder negeerde dat. Tijdens de korte achtervolging die volgde, raakte de auto van de weg en kwam tot stilstand in de buurt van de Veldstukken in Emmen. De twee inzittenden uit Utrecht en Amsterdam konden direct worden aangehouden. Na verhoor zijn zij donderdag 19 november weer vrijgelaten, al blijven ze wel verdachten in het onderzoek. De bestuurder wist te voet te ontkomen en is ondanks een zoekactie in de omgeving nog niet gevonden.
Voor het verdere onderzoek zoekt de politie nog getuigen en camerabeelden. Mensen die in de bewuste nacht rond 04.15 uur iets verdachts hebben gezien bij de Nieuwe Weg of Wedderstraat in Vlagtwedde, of die de gevluchte bestuurder hebben zien rennen bij de Veldstukken in Emmen, worden verzocht contact op te nemen via 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).