WINSCHOTEN / GRONINGEN – Scholen en scholieren in Oldambt, Pekela en Westerwolde dreigen een belangrijke schakel met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kwijt te raken. Als het aan een interne adviescommissie en het universiteitsbestuur ligt, wordt de Scholierenacademie volledig beëindigd. Hulp zoeken bij de universiteit bij het maken van profielwerkstukken wordt daardoor moeilijker.
Dat blijkt uit het vertrouwelijke adviesrapport van de zogeheten BPR-doorlichtingscommissie onder leiding van oud-rector magnificus Elmer Sterken, dat door de Ukrant online is gezet. De universiteit voert een grote bezuinigingsoperatie door omdat de personeels- en huisvestingslasten de afgelopen jaren veel harder zijn gestegen dan de bijdrage vanuit het Rijk. De verliezen van de universiteit lopen daarmee in de vele miljoenen.
De Scholierenacademie, waar zo’n vijf voltijdsbanen mee gemoeid zijn, richt zich op de aansluiting tussen het basis- en voortgezet onderwijs en de universiteit. Via deze afdeling ontwikkelt de Universiteit van Groningen lesmateriaal, worden wetenschappers voor de klas gezet bij scholen in de provincie en krijgen middelbare scholieren hulp bij het maken van hun profielwerkstuk.
Juist in regio’s als Oost-Groningen en de Veenkoloniën vervult die organisatie een belangrijke rol om leerlingen laagdrempelig kennis te laten maken met wetenschap en hoger onderwijs op plekken waar de stap naar de universiteit minder vanzelfsprekend is.
Volgens de commissie-Sterken is een apart intermediair team om die brug te slaan niet langer nodig. In het rapport stelt de commissie dat wetenschappers voor ondersteuning bij profielwerkstukken voortaan ‘direct vindbaar en gecontacteerd’ moeten kunnen worden zonder tussenkomst van een apart team. Ook voor het regelen van wetenschappers voor de klas moeten er volgens het advies ‘effectievere methodes’ zijn dan via een centrale afdeling.
In de praktijk betekent het ontslaan van de vijf medewerkers echter dat docenten en leerlingen op scholen in onze regio zelf het wiel moeten uitvinden om hulp te krijgen van de universiteit.
Nij Begun Lobby
Het schrappen van de Scholierenacademie past in een bredere koerswijziging die uit het rapport naar voren komt. Terwijl laagdrempelige activiteiten waarmee de RUG de regio in trekt worden wegbezuinigd adviseert de commissie om de bestuurlijke lobby in Noord-Nederland juist overeind te houden. Die lobby moet ervoor zorgen dat de universiteit blijft meeprofiteren van grote regionale samenwerkingen en grote potten met geld zoals Nij Begun.
Het opheffen van de Scholierenacademie is op dit moment nog een voorgenomen besluit van het College van Bestuur. De medezeggenschapsraad van de universiteit moet zich nog over de plannen uitspreken voordat het besluit definitief wordt.