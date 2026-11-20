WINSCHOTEN – Op woensdagmiddag 25 november 2026 organiseert Geloof in Oldambt van 14.30 tot 16.00 uur weer zo’n vrolijke Kinder Bijbel Club in het Sukkeloardenkerkje (Liefkensdwarsstraat 8) in Winschoten. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom en kunnen zich vanaf 14.00 uur inschrijven.
Tijdens deze gezellige middag staat er voor de kinderen een leuk en actief programma klaar met sporten, knutselen en een boeiend kinderbijbelverhaal. Ouders en verzorgers zijn van harte welkom om er tijdens de club bij te blijven, maar mogen de kinderen ook gerust brengen en ondertussen even iets voor zichzelf gaan doen.
Na afloop van het programma wordt er voor iedereen goed gezorgd: zowel voor de kinderen als voor de ouders en verzorgers staat er dan een lekkere snack klaar. Net als de deelname aan de club is ook dit volledig gratis.
Naast de bijeenkomst in Winschoten organiseert Geloof in Oldambt ook kinderclubs in Bad Nieuweschans, Finsterwolde en Midwolda. Meer informatie over data, tijden en locaties is te vinden op www.geloofinoldambt.nl of via social media (@geloofinoldambt). Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Geloof in Oldambt via jan@geloofinoldambt.nl of 06-47771315.
Bron en foto’s: Geloof in Oldambt