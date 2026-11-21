WINSCHOTEN – Vorige week vrijdagmiddag vertrok vanaf de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Winschoten een groep van 19 ‘barrels’ voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht en dit jaar de ‘Special Edition’ naar de Lofoten.
Dag 8
Woensdag zijn de deelnemers aan de terugreis begonnen. Ze reden naar Mo i Rana en gisteren ging de reis verder, naar Örebro, een stad in Midden-Zweden, gelegen tussen Stockholm en Göteborg. Er ligt minder sneeuw en het is wat langer licht. De sfeer zit er nog goed in, maar de barrelaars hebben ook zin om naar huis te gaan. Vandaag nog een rit naar Trellerborg en dan vannacht met de boot terug naar Duitsland.
Foto’s: Hilvert Huizing; meer foto’s vindt u HIER.