LAUDERMARKE, SELLINGEN – Ben jij ook zo toe aan échte winterse gezelligheid, zonder de massale drukte? Kom dan op zaterdag 28 en zondag 29 november 2026, 11:00 – 18:00 uur naar de sfeervolle, Groen & Ambacht Boerderij in het prachtige Westerwolde.
Dit weekend wordt de boerderij en het erf in een intiem winterparadijs vol fonkelende lichtjes, knapperde vuurkorven en de geur van vers groen en warme chocomel getransformeerd. Struin langs marktkramen met handgemaakte producten, unieke ambachten en originele cadeaus van creatieve ondernemers uit de buurt. Warm op bij het kampvuur met een kop warme snert, appeltaart met slagroom of warme chocolademelk, met sfeervolle kerstmuziek op de achtergrond.
Kom de kerst proeven en beleven en schrijf je in voor creatieve workshops en cursussen. Neem je vrienden, buren of gezin mee en ga vol inspiratie (en iets moois voor in huis!) weer naar huis.
Bron: Henrieke Kruise