TER APEL – Vrijdag was de feestelijke heropening van Bewegingscentrum Ter Apel (BCTA). Steeds meer leden in de sportschool en behoefte aan extra ruimte voor fysiotherapie maakte deze stap noodzakelijk.
Er is 200 m2 aan ruimte toegevoegd en het pand is efficiënter ingericht en volledig gemoderniseerd. Zo staat er nu een grotere fitnessruimte (ook Hyrox), een ruimere zaal voor groepslessen (o.a. Spinning, HIIT, Booty en Yin Yoga) en zijn er 5 behandelkamers voor fysiotherapie en podologie.
Foto’s: Gerda Boeijing