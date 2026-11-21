ONSTWEDDE – Sinterklaas bracht vanmiddag ook een bezoek aan Onstwedde.
Nadat de Sint en zijn Pieten in de haven van Onstwedde waren aangekomen maakten ze in een open rijtuig een rondrit door het dorp. Onderweg werden ze door heel veel kinderen en hun ouders toegezwaaid. Helaas werkte het weer niet mee; waar het lange tijd droog en zonnig was, viel tijdens de intocht een druilerige regen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Onderweg deelden de Pieten aan kinderen, die hen langs de route stonden op te wachten, pepernoten uit.
Daarna werd in de Brinkhof een feestje gevierd.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg