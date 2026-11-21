SCHEEMDA – Sinterklaas kwam samen met zijn Pieten vanmorgen rond 11.00 uur aan in Scheemda. Daar werden ze hartelijk welkom geheten door Jos Tipker.
Door het dorp waren verschillende letters verstopt. De kinderen konden op zoek gaan naar de juiste letters om uiteindelijk het woord PRINS te vormen.
Bij het podium zorgden de dames van muziekvereniging Prins Hendrik voor een gezellige muzikale sfeer. Het werd een feestelijke ochtend, middag waarbij jong en oud konden genieten van de komst van Sinterklaas en zijn Pieten.
Ronnie van der Wal