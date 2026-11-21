BOURTANGE – Sinterklaas en zijn Pieten zijn vanmiddag enthousiast onthaald op het Marktplein van vesting Bourtange. Hoewel het feest even spannend begon door een onverwachte sanitaire stop van de Goedheiligman, werd het een middag vol zang, dans en vrolijkheid.
Bij aankomst op het Marktplein leek het er heel even op dat het feest niet door kon gaan: de Pieten arriveerden namelijk zonder Sinterklaas. Pas nadat de aanwezige kinderen hem luidkeels hadden geroepen, kwam de Sint alsnog tevoorschijn. Wat bleek? Hij zat op het ‘gemak’ op de brug bij de Munsterse Poort voor een korte sanitaire stop.
Na het ontvangst op het plein ging het Sinterklaasfeest verder in de Turfschuur. De leerlingen van groep 1, 2 en 3 van OBS Willem Lodewijck kregen hier de kans om al hun vragen aan Sinterklaas te stellen.
Het werd een dolle boel, met veel dans, zang en een heuse polonaise. Ook de Pieten zorgden voor de nodige hilariteit door bovenaan de trap van de Turfschuur te gaan zitten. Pas nadat de kinderen hen dringend vroegen om naar beneden te komen, sloten zij zich weer bij het feestgedruis aan.
Tekst: Anneke Vlug
Foto’s: Hans Graveland