WEDDE – Vanmiddag verwelkomde een grote groep kinderen Sinterklaas en zijn gevolg bij de Burcht in Wedde.
Sinterklaas en zijn Pieten hadden hun intrek bij de Burcht in Wedde ingenomen. Een grote groep enthousiaste kinderen stond vol ongeduld te wachten tot ze naar buiten kwamen. Ze zongen onder begeleiding van Muziekvereniging Crescendo Sinterklaasliedjes.
Nadat Sinterklaas de kinderen had begroet, maakte hij met zijn Pieten een korte rondrit door Wedde, om vervolgens in dorpshuis de Voortgang een gezellig Sinterklaasfeest te vieren.
Foto’s: Jan Glazenburg