DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Rhede
In een loods van een zagerij aan de Hauptstraße in Rhede is gisteravond om 21.50 uur een verreiker in brand geraakt. Ook de dakconstructie raakte beschadigd. Brandweerlieden uit Heede en Rhede rukten met in totaal 50 man uit. De omvang van de materiële schade is nog onbekend. Er raakte niemand gewond. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.