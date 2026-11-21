OLDAMBT – De Partij vóór het Noorden Oldambt heeft samen met ChristenUnie en D66 een motie ingediend om thuis laden mogelijk te maken voor inwoners zonder eigen oprit. Het college heeft toegezegd alle punten uit de motie uit te voeren. Binnen zes maanden komt het college met een voorstel voor een proef van twee jaar.
Inwoners zonder eigen oprit zijn vaak afhankelijk van openbare laadpalen, ook als zij zelf stroom opwekken met zonnepanelen. Met een laadgoot, een speciale stoeptegel waarin de laadkabel veilig wordt weggewerkt, of een beschermende kabelmat kunnen zij mogelijk hun auto vanuit huis opladen.
De Partij vóór het Noorden wil dat meer inwoners kunnen profiteren van de voordelen van thuis laden. Dat biedt gemak en kan laadkosten besparen. Daarbij moet de stoep veilig en toegankelijk blijven voor iedereen, ook voor mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen. Openbare parkeerplaatsen blijven voor iedereen beschikbaar.
Het college werkt de voorwaarden voor de proef verder uit, waaronder veiligheid, geschikte locaties, onderhoud, aansprakelijkheid en kosten. Uitgangspunt is dat deelnemers zelf hun kabelmat betalen of een redelijke eigen bijdrage leveren voor een laadgoot. Wanneer de proef kan starten, moet nog worden bepaald.
De Partij vóór het Noorden is blij dat het college de motie heeft overgenomen. De fractie ziet dit als een concrete stap naar een gemeente die meedenkt met inwoners en praktische oplossingen voor verduurzaming mogelijk maakt. Omdat politiek altijd over mensen gaat.
Bron: Anneke Suurling
Raadslid, Partij vóór het Noorden Oldambt