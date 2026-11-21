KLAZIENAVEEN – De politie kreeg vannacht om 00.40 uur melding van een verdachte situatie aan het Kruiwerk. Drie personen raakten gewond bij een conflict. Er is nog niemand aangehouden.
Twee personen gewond
Eenmaal ter plaatse bleken er op de locatie drie gewonde personen te zijn. Zij zouden zijn betrokken bij een conflict wat kort daarvoor plaatsvond in de omgeving van de Kortestraat en het Boogpad in Klazienaveen. Mogelijk is daarbij ook geschoten, vermoedelijk met een luchtdrukwapen of balletjespistool. De gewonde personen waren aanspreekbaar, hulpverlening werd voor hen opgestart. Eén van hen, een 18-jarige man uit Coevorden, werd naar het ziekenhuis vervoerd.
Onderzoek
De politie startte een onderzoek naar de toedracht. Er is met getuigen en betrokkenen gesproken. Er zijn camerabeelden veiliggesteld en er werd sporenonderzoek gedaan. Er is op dit moment niemand aangehouden. Het onderzoek gaat door. Heeft u informatie die belangrijk kan zijn? Neem dan contact op via 0900 – 88 44. U kunt ook altijd anoniem informatie delen, dit kan via het telefoonnummer 0800 – 7000.
Bron: Politie Drenthe