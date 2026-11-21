MUSSELKANAAL – Vanmiddag was het weer zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een
bezoek aan Musselkanaal.
Dit jaar werd een vernieuwde intocht georganiseerd, met een feestelijke afsluiting op het Willem Diemerplein. Vanaf 13.00 uur trokken Sinterklaas en zijn Pieten door de straten van Musselkanaal. Langs de route stonden kinderen de Goedheiligman op te wachten, om vervolgens samen achter de stoet aan naar het eindpunt te gaan.
Wethouder Egbert Hofstra, kinderburgemeester Julian Heijne en de voorzitter van de ondernemersvereniging: Dirk Kloen ontvingen Sinterklaas en zijn Pieten op het Willem Diemerplein. Daar sloten ze samen met een DJ met een gezellig Sinterklaasfeest de intocht feestelijk af.
Foto’s: Gerda Boeijing