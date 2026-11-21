VLAGTWEDDE – Sinterklaas kwam opgesloten in een kast aan in Vlagtwedde
Het was een hele tour in Vlagtwedde om Sinterklaas te bevrijden uit een kast waarin hij was opgesloten en niemand wist hoe men de kast open kon maken. Het was niet helemaal duidelijk waarom hij er was ingekropen.
Gelukkig werd de code, die nodig was om de deur te openen, gevonden op de kleurplaten die door de kinderen werden ingeleverd.
Sint werd op het marktplein verwelkomd door gastvrouw Wietske Schoot en met muziek van Muziekvereniging Dindua uit Vlagtwedde waarna Sint langs ging bij alle kinderen die op hem stonden te wachten.
Iets eerder dan gepland omdat er een flinke regenbui aankwam gingen de Sint en zijn gevolg en de kinderen naar binnen bij Partycentrum Rendering.
Ook daar konden de kinderen nog met de Sint praten en werd er gedanst onder de leiding van de danspieten.
Nadat de kinderen weer naar huis gingen werd er door Sinterklaas en de pieten nog een ronde langs de winkels in Vlagtwedde gemaakt.
Sinterklaas kwam opgesloten in een kast aan in Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Sinterklaas kwam opgesloten in een kast aan in Vlagtwedde