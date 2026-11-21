NIEUWE PEKELA – Onder een stralende zon is Sinterklaas vandaag feestelijk onthaald in Nieuwe Pekela. Langs de route hadden zich veel belangstellenden verzameld om de goedheiligman en zijn Pieten welkom te heten. Vooral voor de vele kinderen was het een bijzondere ochtend, waarbij vol spanning werd uitgekeken naar de komst van Sinterklaas.
De intocht trok door Nieuwe Pekela, met als bijzondere blikvanger de prachtige koets waarin Sinterklaas plaatsnam. Getrokken door twee statige zwarte paarden maakte de goedheiligman zijn intocht door het dorp. Langs de route werd hij door een grote menigte enthousiast begroet.
Na aankomst en het uitstappen uit de koets begaf Sinterklaas zich richting het podium. Onderweg was er volop gelegenheid voor persoonlijk contact. Vele kinderen maakten van de gelegenheid gebruik om Sinterklaas een hand te geven. Ook werden er tal van foto’s gemaakt, zodat deze bijzondere ontmoeting mooi kon worden vastgelegd.
Eenmaal bij het podium aangekomen, werd Sinterklaas officieel welkom geheten door burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela, samen met kinderburgemeester Saar. Zij heetten de goedheiligman namens de gemeente van harte welkom.
Na het officiële welkom kon het feest op het podium echt beginnen. De Feestpiet nam enthousiast het voortouw en zong samen met de kinderen verschillende sinterklaasliedjes. De kinderen deden volop mee en ook de andere Pieten zorgden voor de nodige vrolijkheid. Er werd gedanst, gezongen en gelachen. Om het feest helemaal compleet te maken, zetten de Pieten samen met de kinderen zelfs een polonaise in. Het werd één groot gezellig feest waarbij de sfeer er uitstekend in zat.
Het weer werkte het grootste deel van de ochtend uitstekend mee. De zon liet zich volop zien en zorgde voor een prachtige sfeer tijdens de intocht. Pas toen het programma zijn einde naderde, begonnen de eerste regendruppels te vallen. Dat mocht de pret echter niet meer drukken.
Dankzij de enthousiaste inzet van Sinterklaas, de Feestpiet en alle andere Pieten, en natuurlijk de grote belangstelling van jong en oud, kan Nieuwe Pekela terugkijken op een geslaagde en feestelijke Sinterklaasintocht.
Freddy Stötefalk