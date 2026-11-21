BELLINGWOLDE – Vanmiddag zette Sinterklaas voet aan wal in Bellingwolde.
Rond half één vanmiddag zette Sinterklaas met zijn gevolg voet aan wal bij Brasserie Veendiep in Bellingwolde. Daar werden zij opgewacht door wethouder Giny Luth en een grote groep kinderen, hun ouders en opa’s en oma’s. Leden van muziekvereniging Excelsior speelden Sinterklaasliedjes.
Daarna ging het gezelschap richting Partycentrum De Meet. Onderweg werden nog even de Plus en Gemakswinkel Metting aangedaan. In de sporthal was een spellenparcours uitgezet, konden kinderen met Sinterklaas op de foto en een kleurplaat inkleuren.
Foto’s: Jacob Musch