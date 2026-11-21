

OUDE PEKELA – Pekela kan terugkijken op een bijzonder geslaagde en feestelijke Sinterklaasintocht. Zowel in Nieuwe Pekela als in Oude Pekela werd de goedheiligman zaterdag met veel enthousiasme ontvangen. Het werd een dag vol muziek, dans, humor en verrassingen.



Muzikale rondgang door Oude Pekela

Na het feestelijke programma in Nieuwe Pekela vervolgde de intocht zijn weg naar Oude Pekela. Onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Excelsior uit Nieuwe Pekela maakte het gezelschap een korte rondgang. Het eindpunt was het plein voor molen De Onrust, waar een overdekt podium was opgesteld. Ook hier werd Sinterklaas, voordat hij het podium betrad, verwelkomd door burgemeester Jaap Kuin, ditmaal samen met loco-kinderburgemeester Liam Schaftenaar.



Daarna kon ook in Oude Pekela het feest beginnen. De Feestpiet zorgde opnieuw voor de nodige aanstekelijke gezelligheid en had voor deze gelegenheid een speciale gast uitgenodigd: Evert Baptist. Samen brachten zij onder andere het nieuwe Sinterklaaslied ten gehore, waarbij het publiek enthousiast meedeed.



Verdwenen cadeau zorgt voor spannend avontuur bij molen De Onrust

Maar er stond nog iets bijzonders op het programma. Een speciaal cadeau dat de Pieten eerder was kwijtgeraakt, was inmiddels teruggevonden. Er was alleen één probleem: het pakket zat vast in een wiek van molen De Onrust! Er moest dus een oplossing komen om het cadeau weer naar beneden te krijgen.

Eén Piet probeerde vanaf het podium met behulp van een touw het pakket los te krijgen. Dat bleek echter een kansloze onderneming, want het touw was veel te kort.

Gelukkig liet de Feestpiet zich niet uit het veld slaan. Hij kwam met een bijzonder plan en riep de hulp in van de zogenaamde ‘vliegende Pieten’. Deze Pieten zouden vanuit de nok van de molen naar beneden abseilen om het pakket te bevrijden. Het was een spannend moment voor de aanwezigen, maar de reddingsactie slaagde! Tot grote vreugde werd het cadeau uit de wiek gehaald en werd het zo snel mogelijk naar Sinterklaas op het podium gebracht.



Evert Baptist dacht ondertussen dat het pakket misschien wel voor hem bestemd was en dat er een flinke voorraad gehaktballen in zou zitten. Dat bleek echter niet het geval. Het cadeau was namelijk bestemd voor burgemeester Jaap Kuin. Bij het uitpakken kwam er een prachtige rode sjaal tevoorschijn met de tekst ‘Welkom Sinterklaas’. De burgemeester was zichtbaar verrast en beloofde de sjaal volgend jaar tijdens de intocht te dragen.



Dans, muziek en ontmoetingen met Sinterklaas

Na dit bijzondere avontuur ging het feest op het plein gewoon verder. Feestpiet en Evert Baptist brachten nogmaals samen hun liedje ten gehore, terwijl voor het podium volop werd gedanst. De Pieten en Stichting Dansplezier maakten er samen een vrolijk geheel van.



Ook Sinterklaas nam uitgebreid de tijd voor zijn jonge bezoekers. Hij ging bij de kinderen langs om handjes te schudden en met hen op de foto te gaan. Ook de Pieten en Evert Baptist trokken het publiek in om belangstellenden te begroeten, handen te schudden en samen op de foto te gaan.

Na deze rondgang trok Sinterklaas zich samen met enkele Pieten even terug in het gemeentehuis om op adem te komen. Maar van lang uitrusten was geen sprake, want er stonden alweer vele kinderen op hem te wachten. De goedheiligman vervolgde daarom zijn weg om ook hen een onvergetelijke ontmoeting te bezorgen.



Een intocht om met plezier op terug te kijken

Het weer werkte tijdens het grootste gedeelte van de intocht uitstekend mee. De zon liet zich volop zien.Met de muzikale begeleiding van Excelsior, de enthousiaste inzet van de Pieten, de optredens van Evert Baptist en Stichting Dansplezier en natuurlijk de vele blije gezichten van kinderen en volwassenen, werd het een dag om niet snel te vergeten. Ook het avontuur rond het verdwenen cadeau in molen De Onrust zal ongetwijfeld nog lang onderwerp van gesprek blijven.



Pekela kan terugkijken op een van de mooiste en meest bijzondere Sinterklaasintochten van de afgelopen jaren. Een dag waarop muziek, humor, verrassingen en vooral veel gezelligheid centraal stonden.

Freddy Stötefalk