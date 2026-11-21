VLAGTWEDDE – Na het 3 – 1 verlies vorige week zaterdagavond in Blijham tegen ASVB, zondagmiddag 22 november weer een thuiswedstrijd voor Westerwolde. Op bezoek komt dan Muntendam, de ploeg die het in de aanloop van dit seizoen ook niet gemakkelijk heeft en overeenkomstig Westerwolde in de hoek zit waar de klappen vallen. Maar dat is juist een gegeven dat er voor kan zorgen dat er dit weekend op De Barlage in Vlagtwedde zich een leuke, hopelijk spannende wedstrijd kan ontwikkelen. Beide teams zijn alleen maar gebaat bij winst, hetgeen betekent dat er zonder meer een mooi potje aanvallend voetbal op het nieuwe kunstgras van de Vlagtwedders kan worden gelegd. Gelet op de punten en de doelsaldo’s van beide teams zullen de krachtsverhoudingen in dit duel waarschijnlijk niet ver uit elkaar liggen. Afwachten dus wie de drie punten op het conto kan bijschrijven.
Muntendam staat momenteel op de negende plaats in de tussenstand, één plaats hoger dan Westerwolde. De ploeg van trainer Robert Nieborg heeft uit de negen gespeelde wedstrijden tot dusver acht punten weten te behalen. De zwartwitten wisten twee wedstrijden in winst om te zetten, speelden twee keer gelijk en bij vijf wedstrijden trok men aan het kortste eind. Bij deze acht punten hoort een doelsaldo van 18 – 25. Evenals dat voor Westerwolde geldt, zullen de Muntendammers zondagmiddag vast en zeker alles in het werk stellen aan de positieve kant van de score te blijven om zodoende hun gemiddelden enigszins op te trekken.
Westerwolde verkeert ook na acht gespeelde wedstrijden nog steeds in de gevarenzone wat betreft het spelen van nacompetitie of degradatie. Slechts een van de acht wedstrijden werd in winst omgezet, één keer werd er gelijk gespeeld en de overige zes duels gingen veelal met een minimaal verschil verloren. Bij de vier verzamelde punten hoort een doelsaldo van 15 – 21. Dit laatste betekent dat er gemiddeld net geen twee doelpunten per wedstrijd werden gemaakt en dat er afgerond tweeëneenhalve goal per wedstrijd tegen werd gekregen. Wat dat betreft is er goede hoop dat Westerwolde de komende weken iets meer aan de positieve kant van de score kan en moet blijven. Zondagmiddag op het eigen kunstgrasveld zaak hieraan te werken om zodoende de aansluiting met Muntendam te behouden.
Scheidsrechter bij Westerwolde – Muntendam is dhr. E. Assen. Pupil van de week is Emilliano Meijer, spelend in Westerwolde JO11-1. Uiteraard is er de hoop dat het Vlagtwedder publiek zondagmiddag in grote getale richting De Barlage trekt om hopelijk getuige te zijn van een leuke, vijfde thuiswedstrijd van het seizoen 2026 / 2027 van de roodwitten om hen daarbij te ondersteunen. De eerstvolgende mogelijkheid hiertoe is pas eind januari. Dit kalenderjaar eerst nog drie uitwedstrijden afhandelen en dan zondag 31 januari ijs en weder dienende op De Barlage aantreden tegen Drieborg.
Ook komende zondagmiddag begint de wedstrijd zoals gewoonlijk om 14.00 uur. En voor de liefhebbers, na afloop van de wedstrijd zijn er nog loten te kopen van de eindejaarsverloting, georganiseerd door de klaverjasclub van de activiteitencommissie.
Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Muntendam is JUMBO Vlagtwedde, de winkel die nog steeds een van de hoofdsponsoren van Westerwolde is. Al jarenlang is de supermarkt een vaste waarde binnen het dorp qua sponsoring van sportclubs en overige verenigingen en neemt hierdoor al een aantal jaren binnen de v.v. Westerwolde een prominente plaats in. Samen met Houthandel Westerwolde, Ecotherm Vloerverwarming en Beeldend Reclame heeft JUMBO Vlagtwedde het eerste elftal destijds van nieuwe kleding voorzien en derhalve met dit sponsorschap de vereniging een financiële injectie gegeven. Gerbert Schoot en Sjon Hoving, de eigenaren van JUMBO Vlagtwedde, zijn dan ook vereerd dat zij zondagmiddag als wedstrijdsponsor mogen optreden bij Westerwolde – Muntendam. Vol trots poseerden beiden, zij het al weer enige tijd geleden, voor hun winkel met de door hen aangeboden wedstrijdbal. Wie weet mogen er nog veel aangeboden wedstrijdballen of andere sponsorvarianten volgen.
HJ Pleiter