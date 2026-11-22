EMMEN – Op zondag 4 april 2027 staat Emmen opnieuw in het teken van hardlopen. De 11e
editie van de Peter van Dijk Projects 4 Mijl van Emmen krijgt een bijzondere uitbreiding: na vijf jaar afwezigheid keert de Ladies Night Run Emmen terug voor haar vijfde editie. Daarmee komen twee geliefde hardloopevenementen samen op één dag. Met nieuwe deelnamevormen, een vernieuwd 8 Mijl-parcours en volop aandacht voor scholen, bedrijven en sportverenigingen belooft het een groot sportief feest te worden. De inschrijving voor beide runs opent op vrijdag 27 november om 18.00 uur.
Ladies Night Run Emmen terug met vertrouwde sfeer
De Ladies Night Run Emmen werd voor het laatst georganiseerd in 2022 en maakt nu haar comeback als
onderdeel van de 4 Mijl van Emmen. De populaire vrouwenrun behoudt haar eigen identiteit, roze sfeer en startmoment, aansluitend op de reguliere 4 Mijl. Deelnemers kunnen vier mijl (6,4 kilometer) hardlopen of stevig wandelen over hetzelfde parcours als de 4 Mijl van Emmen. Na de finish wacht de vertrouwde gezelligheid, met onder meer een Ladies Area bij De Fuif.
Ook zet het evenement zich opnieuw in voor Pink Ribbon. Deelnemers kunnen via een persoonlijke donatiepagina vrijwillig geld inzamelen voor het goede doel. Zo kleurt Emmen op 4 april niet alleen rood, maar ook roze!
Meer keuze voor hardlopers, bedrijven en verenigingen
De 4 Mijl van Emmen biedt opnieuw een breed programma met de Unieke Kilometer, Kids Run (500 en 1.000 meter), 4 Mijl en 8 Mijl. De 8 Mijl krijgt een vernieuwd parcours. Nieuw is bovendien de mogelijkheid voor bedrijven om met Business Run-teams van vier personen deel te nemen aan zowel de 4 als de 8 Mijl. Na afloop kunnen collega’s samen nagenieten en netwerken in de Business Area. Ook zijn er speciale groepstickets voor sportverenigingen en scholen, of ga voor het combiticket voor de 4 Mijl van Emmen en de 4 Mijl van Assen.
Scholen en studenten samen in beweging
Met de Studiestad Emmen 4 Mijl Scholencompetitie krijgen leerlingen, studenten en docenten uit het
voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo een eigen startvak. In samenwerking met Studiestad Emmen, DC Terra en NHL Stenden leggen teams van tien personen het volledige 4 Mijl-parcours af. Daarmee laat Emmen zien dat sport, onderwijs en ontmoeting uitstekend samengaan.
Ook de jongste deelnemers krijgen volop aandacht.
Samen met de gemeente Emmen, buurtsportcoaches en basisscholen wordt gewerkt aan een grote Kids Run, met vier afzonderlijke leeftijdsstarts. Voor kinderen van deelnemende basisscholen wordt bovendien ingezet op gratis deelname via het Brede Scholenbudget.
De inschrijving voor beide evenementen opent vrijdag 27 november 2026 om 18.00 uur via
www.4mijlvanemmen.nl en www.ladiesnightrunemmen.nl. De organisatie roept hardlopers, wandelaars,
gezinnen, scholen, verenigingen en bedrijven op om samen de uitdaging aan te gaan.
Bron en foto’s: Paul van Put/4 Mijl van Emmen