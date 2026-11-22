ALTEVEER – Volgende week zondag 29 november organiseert PKN Alteveer een adventszangdienst.
De dienst begint om 19:00 uur.
Spreker: Ds. Admiraal
Muzikale medewerking: Mannenkoor Jona en Orgel
Locatie: Beumeesweg 99 Alteveer
Bron: PKN Alteveer
ALTEVEER – Volgende week zondag 29 november organiseert PKN Alteveer een adventszangdienst.
De dienst begint om 19:00 uur.
Spreker: Ds. Admiraal
Muzikale medewerking: Mannenkoor Jona en Orgel
Locatie: Beumeesweg 99 Alteveer
Bron: PKN Alteveer
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