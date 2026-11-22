WINSCHOTEN – Vorige week vrijdagmiddag vertrok vanaf de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Winschoten een groep van 19 ‘barrels’ voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht en dit jaar de ‘Special Edition’ naar de Lofoten.
Dag 9
Zaterdag reden de deelnemers naar Trelleborg. Het was de laatste rit … De banden moesten gewisseld worden en de barrelaars deden onderweg kerst/sint inkopen. Daarna op de nachtboot naar Travemunde in Duitsland en dan naar huis. The Barrel Challenge zit er op. Maar eerst moesten de prijzen worden verdeeld:
De winnaars zijn: Team Colt
De tweede prijs ging naar van der Bijl
Voor een derde prijs was er niemand
De pechprijs ging naar Ster Allures
De originaliteitsprijs ging naar A Team (stopbord)
Alle deelnemers kregen een herinneringsmedaille en gaan naar huis met heel veel herinneringen aan een prachtige reis. Maandag kunt u om 10.45 uur in het programma GOUD van Groningen 1 luisteren naar een terugblik van Hilvert Huizing.
Foto’s: Hilvert Huizing; meer foto’s vindt u HIER.