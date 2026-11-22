SELLINGEN – Zaterdagmiddag kwam Sinterklaas met zijn gevolg aan in Sellingen.
De sint werd bij het gemeentehuis verwelkomd door burgemeester Jaap Velema. Muziekvereniging Jeduthun zorgde voor vrolijke muziek. Na het ontvangst en de toespraken gingen de Sint en de kinderen naar de sporthal in MFA De Zuides om daar het Sinterklaas feest te vieren.
De Sinterklaasintocht werd georganiseerd door Plaatselijk Belang Sellingen e.o. en mede mogelijk gemaakt door meerdere ondernemers uit Sellingen.
Foto’s: Johannes Velthuis