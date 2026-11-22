VALTHERMOND – Een drankje aan de bar, bijkletsen met bekenden en livemuziek binnen handbereik. Op vrijdag 27 november 2026 verandert Concertboerderij d’Rentmeester voor één avond in een gezellige Engelse pub. Onder de naam Pints & Peat komen dorpsgenoten, vrienden en muziekliefhebbers samen voor een ouderwets avondje kroeg. De Britse muzikant Simon Wells verzorgt verspreid over de avond verschillende liveoptredens.
Valthermond kende vroeger heel wat kroegen. Daar ontmoette je elkaar, hoorde je de laatste verhalen en schoof er altijd wel iemand aan. Met deze pubavond wil d’Rentmeester die sfeer weer even terugbrengen. Spreek af met vrienden, neem de buren mee of kom alleen: er is plek om aan te schuiven.
De concertzaal krijgt een andere inrichting, met tafeltjes en stoelen, spelletjes en een dartbor. Gooi een pijltje, praat bij en bestel nog iets te drinken. De naam Pints & Peat verbindt de Engelse pub met de turfgeschiedenis van de Veenkoloniën.
Voor de muziek zorgt Simon Wells. Hij was medeoprichter van de Britse band Snuff en speelde later in Southport. Solo neemt hij zijn zang en akoestische gitaar mee, met onder meer folk in zijn repertoire. Tijdens meerdere sets laat hij van zich horen. Tussendoor is er alle ruimte voor gesprekken, spelletjes en nieuwe ontmoetingen.
Zo wordt d’Rentmeester een avond lang een plek waar je binnenloopt voor de muziek en blijft hangen voor een gezellig praatje.
Praktische informatie
ArMs – Pints & Peat met Simon Wells
Vrijdag 27 november 2026
Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
Zaal open: 19.30 uur
Bron: Elise Kerner