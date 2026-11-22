OUDESCHANS – Het Garnizoenskerkje in Oudeschans was vanmorgen tot de laatste plaats bezet tijdens het optreden van het NNO Cellokwartet. De belangstelling was zo groot dat een aantal bezoekers geen zitplaats meer kon vinden. Zij kozen er desondanks voor om het concert bij te wonen en volgden het optreden staand achter in de kerk.
Het concert werd geopend door Willem Friedrich. Hij verzorgt inmiddels al meer dan vijftig jaar de programmering van de concerten in het Garnizoenskerkje. Een bijzonder jubileum dat zijn langdurige betrokkenheid bij de muzikale activiteiten in het historische kerkje onderstreept.
Het NNO Cellokwartet bestaat uit vier topcellisten van het Noord Nederlands Orkest: JanYpe Nota, Noëlle Weidmann-Ercan, Corine ’t Hoen en Isabel Vaz. Het ensemble is niet voor het eerst te gast in Oudeschans. Ook in eerdere seizoenen wisten de musici het publiek te verrassen met een afwisselend programma en een aanstekelijke presentatie.
Vanmorgen brachten de vier cellisten opnieuw een gevarieerd repertoire. Op het programma stonden composities van Georg Philipp Telemann, Julius Klengel en George Gershwin. Ook werk van de 91-jarige componist Arvo Pärt kwam aan bod.
Voor aanvang van het concert en tijdens de pauze konden bezoekers onder het genot van een kop koffie even napraten.
De concerten in het Garnizoenskerkje worden, naast particuliere donaties, mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Fonds Podiumkunsten, het Cultuurfonds, het Wildervankfonds, het SK&L (Scholten Kamminga & Landbouwfonds), Rabobank, Fonds Eemsmond en de gemeente Westerwolde.
Foto’s: Jan Glazenburg