JIPSINGBOERTANGE – Waar de thuisploeg JVV in de eerste helft veruit de betere ploeg was en uitliep naar een 4-1 voorsprong, kwam Alteveer na rust een stuk beter voor de dag. De bezoekers wisten uiteindelijk nog terug te komen tot 4-3, maar slaagden er niet meer in om een punt uit het vuur te slepen.
Door Gert Meulman
De ploeg van het technisch duo Edwin Guchelaar en Arnold Santing kreeg vorig weekend klop van de Boys uit Boven Pekela en staat onderin de middenmoot van hun klasse. Alteveer staat met slechts drie behaalde punten op de voorlaatste plaats. JVV begon scherp aan de wedstrijd, terwijl Alteveer, de ploeg van trainer Willie Sagel, vanaf het begin niet goed bij de les leek.
Na twee minuten stond de thuisploeg al op voorsprong. Na een fout van Luc Buter was het Gerben Wortelboer die van dichtbij dankbaar gebruikmaakte van de geboden kans en binnenschoot. JVV bleef de druk erop houden en bij tijd en wijle leek het achterin bij de geelhemden een ware chaos. Arvid Oost zag zijn schot van verre maar net over de kruising verdwijnen en werd er een poging van Senne Rengers gekeerd door doelman Jeroen Slachter.
Aan de andere kant werd Alteveer voor het eerst gevaarlijk, maar de na een langdurige blessure teruggekeerde Danny Jager maaide over de bal.
Na een klein kwartier verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Een inzet van Tjaard Wortelboer werd via de schoen van verdediger Brandon Brink van richting veranderd en verdween over Slachter in het doel: 2-0. Vanuit het niets maakte de ploeg van Sagel na twintig minuten de aansluitingstreffer. Kevi Merko schoot de bal ineens achter doelman Jarno Kip. Daarna was het opnieuw JVV dat de klok sloeg. Willy Lubowa kon na een voorzet van Sten Schulte eenvoudig de 3-1 binnenkoppen. De mannen van Sagel bleven achter de feiten aanlopen en nog voor rust was het opnieuw raak. De goed spelende Sten Schulte bracht de stand op 4-1 voor de Jipsingboertangers.
Na rust bleek het echter een heel ander verhaal. Alteveer speelde beter, leek organisatorisch meer grip op de wedstrijd te krijgen en JVV kreeg steeds meer moeite met de tegenstander. Direct na de hervatting nam Danny Jager de bal vanuit de lucht knap op de schoen en schoot deze achter Kip: 4-2.
Alteveer kreeg vervolgens enkele uitstekende kansen. Marijn Roelfsema zag zijn inzet maar net door Kip over het doel getikt worden. Ook een knap schot van Jager werd door de JVV-doelman gekeerd, waarna de rebound van Roelfsema opnieuw een prooi voor Kip was.
Aan de andere kant kreeg de na rust ingevallen Thomas Meijer een uitstekende mogelijkheid. Hij verscheen vrij voor Slachter, maar de doelman kwam als winnaar uit de strijd. Guchelaar bracht vervolgens Stefan Katoen en Harry Strockmeijer binnen de lijnen voor Senne Rengers en Thijs Visscher.
Tien minuten voor tijd bracht Kevi Merko de spanning volledig terug door knap de 4-3 achter Kip te schieten. Kort daarna moest de JVV-doelman opnieuw aan de bak toen hij een inzet van dezelfde Merko onschadelijk maakte. Volgens het Jipsingboertanger publiek was de bal daarna bij een inzet van Thomas Meijer de doellijn van Alteveer al ruim gepasseerd. Scheidsrechter Gerding uit Beilen en grensrechter Luuk Schenkel hadden dit echter niet als zodanig beoordeeld.
In de 93e minuut viel de eerste gele kaart van de wedstrijd. Alteveer-aanvoerder Patrick Katuin was de ongelukkige. In de allerlaatste seconden kreeg Gerben Wortelboer nog een uitgelezen mogelijkheid om de wedstrijd definitief te beslissen, maar zijn inzet belandde via de paal achter Slachter langs weer buiten het doel. Daarna floot de scheidsrechter voor het einde en kon JVV opgelucht ademhalen: 4-3.
JVV speelt volgend weekend een uitwedstrijd tegen koploper Italian Boys. Alteveer moet op bezoek bij Gieterveen, dat momenteel de tweede plaats bezet.
Tekst en foto’s: Gert Meulman