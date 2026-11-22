ALTEVEER – Zaterdagavond trilde MFC De Drijscheer aan de Keiweg op zijn grondvesten. De mannen van Travelin’ Sons – bestaande uit muzikanten uit Alteveer en de directe omgeving – trakteerden het publiek op een dampende thuiswedstrijd vol onvervalste swamp- en rootsrock van Creedence Clearwater Revival (CCR) en John Fogerty.
Zodra de eerste gitaarakkoorden klonken, zat de sfeer er direct goed in. Van meezingers als Bad Moon Rising en Proud Mary tot het meeslepende Have You Ever Seen the Rain: de vijf muzikanten wisten het rauwe, herkenbare geluid van de jaren zestig en zeventig moeiteloos terug te brengen naar het dorpshuis. In een gezellige en energieke zaal werd er volop meegezongen en gedanst op de tijdloze klassiekers.
De band en de Drijscheer kijkt terug op een succesvolle avond!
Bron en foto’s: Judith Koops