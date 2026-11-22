ANLOO, GASSELTERNIJVEEN, ZANDBERG – Op 12 en 13 december – openen de deuren van de eeuwenoude Magnuskerk in Anloo, de historische PKN Gasselternijveen en de monumentale St. Jozefkerk in Zandberg, voor weer een sfeervolle ‘On Tour door Drenthe’ dat ieder jaar veel bezoekers trekt.
Traditioneel een concertweekend in kerstsfeer dat bol staat van de meest mooie klassieke werken van o.a. Händel, Haydn, Schubert, Mozart, Mendelssohn, Gounod en Wagner. Hartverwarmende Christmas Carols, w.o. de alom bekende ‘Carol of the Bells’, nostalgische- en populaire ballads/kerstsongs, w.o. ‘Wonderful Dream’, beroemde aria’s, w.o. ‘Parlami d’amori’ en meeslepende filmmuziek, zoals ‘The Polar Express’, ‘How to train your Dragon’ en zoveel meer. Ieder van de drie concerten van deze tweedaagse concerttour biedt haar eigen unieke programma. Een weekend waarin musici, koorzangers, solisten en publiek elkaar vinden in aanloop naar een sfeervolle mooie kerst!
On Tour door Drenthe is een initiatief van het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën m.m.v. VKSO concertkoor I VKSO octet I Duits jongerenkoor Gymnasium Chor Haren (Ems) o.l.v. Sarah Bülter I solisten: Lysette Lever Meijer (viool) I Kees Dekkers (altviool) I Rolinka Niers (klarinet) I vocale solisten: Elizabeth Kooy sopraan I Henrik Enger Holm tenor I Filips Krauklis bas
Met deze concerttour onderstreept het VKSO haar brede muzikale profiel. Het orkest zoekt bewust de verbinding tussen verschillende muziekstijlen, uitvoeringsvormen en generaties op verschillende cultuurhistorische locaties. De samenwerking met het jongerenkoor, het VKSO concertkoor, VKSO octet, diverse instrumentale- en vocale solisten geeft de drie concerten ieder een eigen uniek programma en identiteit.
Wie het VKSO kent van het grote symfonische repertoire, ontdekt tijdens dit weekend opnieuw de veelzijdigheid van het orkest. Wie nog niet eerder een concert heeft bezocht, vindt in de combinatie van bekende muziek, klassieke composities en cultuurhistorische locaties een toegankelijke kennismaking. Een mooie opmaat naar Kerst, bedoeld voor iedereen!
Het geheel staat o.l.v. Lubertus Leutscher
On Tour door Drenthe 2026
- Zaterdag 12 december, 16.00 uur – Magnuskerk, Anloo
- Zaterdag 12 december, 20.00 uur – PKN-kerk, Gasselternijveen
- Zondag 13 december, 16.00 uur – St. Jozefkerk, Zandberg
informatie en kaartverkoop: www.vkso.nl
Bron: Helma Leutscher
Foto 1 (orkest en koor): Henk Drenth
Foto2 (Gymnasium Chor Haren (Ems): eigen foto
Foto 3 (VKSO octet): Fenneke Vink