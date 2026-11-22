TER APEL – Sinterklaas is zaterdag feestelijk aangekomen in Ter Apel. Samen met zijn vrolijke en kleurrijke gevolg maakte hij een rondrit door het dorp met de Oriënt Express, terwijl uit de trein volop Sinterklaasliedjes klonken. Langs de route stonden veel kinderen en volwassenen te zwaaien. Ook achter de ramen werd de goedheiligman enthousiast begroet.
Na de rondrit werd Sinterklaas verwelkomd in een leegstaande supermarkt, die voor de gelegenheid was omgetoverd tot een feestelijke ontvangstruimte. Een DJ en de enthousiaste Praatjesmaker zorgden voor de muzikale omlijsting en presenteerden het programma.
Onder de aanwezigen was wethouder Wietze Potze. Namens de gemeente Westerwolde heette hij Sinterklaas van harte welkom. Hij sprak zijn waardering uit dat de Sint ook dit jaar weer tijd had gevonden om Ter Apel met een bezoek te vereren.
Ook de dansmariekes van carnavalsvereniging De Kloosterwiekers waren van de partij. Zij hadden verschillende dansjes ingestudeerd en gaven daarvan een enthousiaste demonstratie. De dansmuziek werkte aanstekelijk, want al snel deden ook veel kinderen vrolijk mee.
War in de Pietenboel
Niet alles verliep helemaal volgens plan. Warppiet was namelijk behoorlijk in de war en maakte er een flinke warboel van. Regelpiet probeerde ondertussen alles in goede banen te leiden, maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Gelukkig wist de Praatjesmaker met zijn vlotte babbel de situatie weer op te lossen.
Zo kwam ook het uitdelen van de prijzen aan de winnaars van de kleurwedstrijd uiteindelijk helemaal goed. De kinderen die in de prijzen waren gevallen, mochten hun cadeau persoonlijk van Sinterklaas in ontvangst nemen.
Het werd een gezellige middag vol muziek, dans en vrolijke Pieten. Als afsluiting had Sinterklaas nog een belangrijke boodschap voor alle kinderen: ze mochten zaterdagavond hun schoen zetten. Wie weet wat de Pieten die nacht allemaal zouden achterlaten!
André Dümmer