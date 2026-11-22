OUDE PEKELA – Zaterdag was het één groot feest in Oude Pekela! Op het plein voor molen De Onrust stond een mooi overdekt podium klaar waar Sinterklaas werd verwelkomd door burgemeester Jaap Kuin en loco-kinderburgemeester Liam Schaftenaar. De Feestpiet bracht volop gezelligheid samen met speciale gast Evert Baptist, met wie het nieuwe Sinterklaaslied werd gezongen onder luid meezingen van het publiek.
Tijdens het feest gebeurde er iets bijzonders: een kwijtgeraakt cadeau dook weer op, maar zat muurvast in een wiek van molen De Onrust! Nadat een poging met een te kort touw mislukte, kwamen de ‘vliegende Pieten’ in actie. Vanuit de nok van de molen abseilden ze naar beneden om het pakket te bevrijden. Op het podium hoopte Evert Baptist stiekem op een flinke berg gehaktballen, maar het cadeau bleek voor burgemeester Jaap Kuin te zijn: een rode sjaal met de tekst ‘Welkom Sinterklaas’, die hij volgend jaar bij de intocht plechtig beloofde te dragen.
Bron en beelden: Groningen 1
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