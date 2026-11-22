VLAGTWEDDE – Voor de woning aan de Wilhelminastraat 62 in Vlagtwedde, bekend als Pand 1933, zijn vanmiddag vijf Stolpersteine (struikelstenen) geplaatst. De messing gedenkstenen herinneren aan de Joodse familie Kosses, die tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werd van de Holocaust. Met de plaatsing is een initiatief van Hennie en Karel Helwig Kosses werkelijkheid geworden. „Met deze vijf stenen is het gezin weer compleet”, vertelde Hennie tijdens de plechtigheid.

In de woning aan de Wilhelminastraat woonde het gezin van Hartog en Roza Kosses-Meijer met hun kinderen Benjamin (Bennie, geboren in 1921), Wiardus (Willie, geboren in 1924) en Rebekka Sara (Bettie, geboren in 1928). Vader Hartog had er een kleine slagerij en was daarnaast veehandelaar, voornamelijk in schapen. Moeder Roza was hoedenmaakster. De boerderij brandde in 1933 volledig af en werd in dat jaar herbouwd.

De familie was orthodox-joods en bezocht iedere week de synagoge in Bourtange. De kinderen gingen in Vlagtwedde naar school. Het gezin maakte deel uit van de dorpsgemeenschap, maar kreeg al voor de Duitse bezetting te maken met tegenwerking. Hartog weigerde lid te worden van de nationaalsocialistisch georiënteerde boerenbeweging Landbouw en Maatschappij. Dat leidde tot sancties: bij een aantal boeren kon hij geen zaken meer doen.

Via familie in het Duitse Stapelmoor ving het gezin bovendien regelmatig Joodse en politieke vluchtelingen uit Duitsland op.

Steeds verder in het nauw

Na de Duitse inval werden de maatregelen tegen Joodse inwoners steeds verder aangescherpt. Joden moesten een gele ster dragen, hun fietsen en radio’s inleveren en mochten niet zonder reisvergunning van de ene naar de andere gemeente reizen.

Bennie werkte bij slager Buzeman in Nieuwe Pekela. Hij liep regelmatig naar Vlagtwedde om zijn ouders te bezoeken. Hij probeerde zijn familie ervan te overtuigen naar Engeland te vluchten, maar zijn ouders zagen dat niet zitten. Bennie besloot daarop zelf onder te duiken. Maandenlang zwierf hij zonder gele ster rond, op zoek naar een veilig onderkomen. Na meer dan veertig tijdelijke adressen vond hij uiteindelijk onderdak bij de familie Drenth in Stadskanaal.

Willem en Hindertje Drenth en hun dochters Lammie en Fennie boden vanaf 1942 onderdak aan in totaal zestien onderduikers, van wie dertien van Joodse afkomst. Alle onderduikers overleefden de oorlog. Het boerderijtje waar zij verbleven, kreeg later de naam ‘het Stadskanaalster Achterhuis’.

Wiardus en zijn ouders vermoord in Auschwitz

Voor de jongste zoon Wiardus liep de oorlog anders af. Hij was geboren op 22 april 1924 in Vlagtwedde en werkte op een boerderij aan de Oostersingel. In augustus 1942 ontving hij een oproep om zich te melden voor de Arbeitseinsatz in Polen. Op 18 augustus werd hij weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 30 september 1942 werd hij in Auschwitz vermoord. Hij was toen pas 18 jaar oud.

Op 11 november 1942 werden de Joodse inwoners van Vlagtwedde opgepakt. Zij moesten zich verzamelen in de christelijke school. Ook de veertienjarige Bettie moest mee. Haar ouders zouden op een later moment worden opgehaald.

Toen een politieagent haar kwam halen, weigerde Bettie mee te gaan. „Ik ga niet mee. U schiet me maar neer, maar ik ga niet mee”, zou ze hebben gezegd. Van haar broer Bennie wist ze dat Joden naar kampen werden gebracht. Ze had zichzelf voorgenomen daar nooit naartoe te gaan. De agent, een plaatsgenoot die de familie goed kende, had moeite haar mee te nemen. Uiteindelijk mocht Bettie blijven. Het gezin werd echter wel uit de eigen woning gezet en moest intrekken bij een alleenstaande vrouw, mevrouw Hes, in het dorp.

Bennie bleef proberen zijn familie ervan te overtuigen onder te duiken. Dat kostte veel overredingskracht. Zijn ouders waren ervan overtuigd dat verzet tegen Gods wil niet mogelijk was. Op 5 december 1942 kreeg de familie te horen dat zij zou worden opgepakt. Hartog, Roza en Bettie brachten daarop een nacht door in de schuur van Haijo Kampion.

Vervolgens reisden zij met de trein via Stadskanaal naar Amsterdam, waar ze onderdak vonden bij de zoon van hun voormalige overburen, de familie Leemhuis. Omdat daar een illegale drukkerij in de kelder was gevestigd, was het risico te groot. Het gezin vertrok daarom naar Nijkerk en later naar Voorthuizen, waar het onderdak vond bij de familie Buurman.

Daar werden Hartog en Roza verraden. Via de strafgevangenis in Arnhem kwamen zij op 26 augustus 1943 aan in Kamp Westerbork. Als strafgevallen werden ze ondergebracht in barak 67. Met het eerstvolgende transport, op 31 augustus 1943, werden zij naar Auschwitz gedeporteerd. Beiden werden direct na aankomst vermoord.

Bettie wist uiteindelijk bij haar broer Bennie in Stadskanaal terecht te komen.

Na de bevrijding terug naar Vlagtwedde

Bennie en Bettie overleefden de oorlog. Ze maakten de bevrijding mee in Stadskanaal, waar zij vanaf december 1942 bij de familie Drenth ondergedoken zaten.

Bennie trouwde op 8 mei 1945 met Lammie Drenth, de dochter van zijn onderduikgevers. Samen met hun toen tweejarige dochtertje Hennie en zus Bettie keerden zij terug naar het ouderlijk huis in Vlagtwedde. Daar heropenden zij kort na de bevrijding de slagerij. In 1947 werd hun zoon Harrie geboren.

Ook na de oorlog bleef de familie geconfronteerd worden met antisemitisme. Hennie werd als kind uitgescholden voor ‘jeude’. Haar ouders leerden haar om dan terug te schelden met ‘modderkontje’.

Bettie emigreerde in 1949 naar Israël. Daar trouwde ze en kreeg ze drie kinderen. Omdat Bettie haar erfdeel moest ontvangen, werd het ouderlijk huis verkocht. Bennie en Lammie verhuisden met hun twee kinderen naar Weende.

Bennie overleed in 2016 en Lammie in 2021.

Initiatief van Hennie Kosses

Om haar grootouders, vader, oom en tante blijvend te herdenken, nam Hennie het initiatief om vijf Stolpersteine voor de voormalige ouderlijke woning te laten plaatsen. Ze zocht daarvoor contact met Alie Noorlag, schrijfster en voorzitter van het Comité Stolpersteine Gemeente Stadskanaal. Noorlag zet zich in voor het plaatsen, behouden en onder de aandacht brengen van Stolpersteine in Oost-Groningen en omgeving, waaronder de gemeente Stadskanaal.

Ook werd contact gelegd met de gemeente Westerwolde en de huidige bewoners van Pand 1933, de familie Jansen. Nadat de benodigde vergunningen waren verkregen en ook Stichting Stolpersteine Benelux toestemming had gegeven, konden de vijf messing plaatjes worden besteld. Op 23 oktober waren de stenen gereed.

De plaatsing werd vanmiddag uitgevoerd door Bruin Boerema uit Vlagtwedde. Hij had de betreffende stoeptegels eerder tijdelijk vervangen, zodat hij de uitsparingen voor de Stolpersteine zorgvuldig kon frezen. Onder gunstige weersomstandigheden konden de vijf stenen vervolgens in de stoep worden aangebracht en met specie worden vastgezet.

Boerema heeft inmiddels meer dan tweehonderd Stolpersteine geplaatst in de gemeente Stadskanaal, Borger en het Duitse Leer. In april volgend jaar staan daar opnieuw plaatsingen in Leer gepland. De vijf stenen voor de familie Kosses zijn de eerste Stolpersteine in Vlagtwedde.

Volgens Boerema hebben ook andere Joodse inwoners van Vlagtwedde de oorlog niet overleefd. Hij hoopt dat meer mensen het initiatief nemen om ook hen met struikelstenen te herdenken.

Herdenken en herinneren

De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door Bernd van Geuns en Birgitt Wiarda. Tijdens de plechtigheid hielden vijf verschillende familieleden ieder een korte toespraak. Na afloop legden aanwezigen volgens Joods gebruik kleine kiezelsteentjes bij de Stolpersteine. De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn bij Turks restaurant De Sultan.

Een Stolperstein betekent letterlijk struikelsteen, maar wordt ook wel omschreven als een steen van confrontatie. De stenen zijn bedoeld om voorbijgangers figuurlijk te laten struikelen en stil te laten staan bij de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vervolgd en vermoord.

De gedenkstenen zijn gemaakt van beton en hebben aan de bovenzijde een messing plaatje van tien bij tien centimeter. Daarin staan de naam, geboortedatum, deportatiedatum en de plaats en datum van overlijden gegraveerd.

De vijf stenen aan de Wilhelminastraat maken de geschiedenis van de familie Kosses zichtbaar op de plek waar hun leven zich ooit afspeelde. Ze herinneren niet alleen aan vijf familieleden, maar ook aan de vervolging, het verlies en de moed van mensen die anderen hielpen onderduiken. De boodschap is ook vandaag nog actueel: herdenken houdt de herinnering levend en maakt duidelijk dat uitsluiting, vervolging en discriminatie nooit als vanzelfsprekend mogen worden beschouwd.

Foto’s: Jan Glazenburg