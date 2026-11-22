VLAGTWEDDE – Om nog iets van het seizoen te maken, kende de wedstrijd van zondagmiddag 22 november tegen Muntendam voor Westerwolde slechts één opdracht, namelijk de drie punten in eigen huis houden om zodoende in het spoor van de tegenstander van deze middag te blijven. En daar slaagde de equipe van trainer Mark Kruize dan ook op een prima manier in. Hoewel ook de start van deze wedstrijd opnieuw minder euforisch verliep dan gehoopt, was de uiteindelijke 4 – 1 eindstand een terechte en duidelijke afspiegeling van een over het algemeen leuke en aantrekkelijke voetbalwedstrijd. Smet op de wedstrijd was het uitvallen van Muntendam-speler Martijn Schipper. Met behoorlijk hoofdletsel werd het na een onfortuinlijke botsing voor hem nog een bezoek aan het ziekenhuis. Bij het schrijven van dit wedstrijdverslag is het niet precies bekend hoe ernstig de aard van zijn blessure is.

Doordat er deze middag bij Westerwolde vier verdedigers om verschillende redenen op het appèl ontbraken, moest de technische staf een beroep doen op de min of meer gestopte gebroeders Riks. Met Frank op de bank en Rudolf in het hart van de verdediging was het voor hun medespelers eerst even aftasten, maar naar gelang de wedstrijd vorderde leek het niet alsof de helft van de tweeling gedurende een half jaar uit de roulatie was geweest en dus geen wedstrijd op dit niveau had gespeeld. Toch zorgde een slippertje van de Westerwolde-defensie er in de derde minuut al voor dat Muntendam op voorsprong kwam. Maikel Hut omspeelde iedereen op een manier alsof ze er niet stonden en schoof daarna de bal in het verlaten doel: 0 – 1. Lang kon Muntendam niet van de voorsprong genieten, want in de 13e minuut was het de mee opgekomen Rudolf Riks die zijn rentree met een doelpunt bezegelde. Uit een corner van Sander van Hoorn kopte hij de bal ongedekt, maar feilloos in de voor keeper Jesper Bos rechterbenedenhoek: 1 – 1. En daarmee was de koek in dit eerste bedrijf wat betreft doelpunten voor Westerwolde nog niet op. Met de gewenste nauwkeurigheid en onzelfzuchtigheid waren het René v.d. Laan en Lars te Bokkel die de thuisclub op voorsprong zetten. Doordat eerstgenoemde alleen voor doelman Bos de bal keurig breed legde, was het voor Te Bokkel in de 28e minuut een kleine kunst het speeltuig tegen de touwen te schuiven: 2 – 1. In de 40e minuut dan de jammerlijke botsing van captain Martijn Schipper met een Muntendammer medespeler. Groggy bleef hij op het veld liggen, maar na behandeling kon hij gelukkig bij kennis het veld per brancard verlaten. Scheidsrechter Assen uit Weiteveen had intussen al voor de rust gefloten en dirigeerde daarmee ook spelers en begeleiding naar de kleedkamer. Wel werd het even afwachten of en in hoeverre de wedstrijd hervat zou kunnen worden.

Na een iets langere pauze verschenen beide ploegen dan toch weer op de kunstgrasmat van De Barlage. Muntendam met de intentie iets aan de opgelopen achterstand te doen en Westerwolde uiteraard met de bedoeling de verkregen voorsprong te vergroten. En Westerwolde had daarbij het meeste succes. Het was Sander van Hoorn die slim voor zijn man komend in de 49e minuut een perfecte voorzet van René v.d. Laan vanaf rechts, technisch bekwaam binnenkopte: 3 – 1. En hoewel Muntendam daarna uit alle macht probeerde tot de aansluitingstreffer te komen, was het Westerwolde dat via snelle counters trachtte tot de vierde treffer te komen. Hierbij werd het geduld van de talrijk toegestroomde toeschouwers wel op de proef gesteld. Want pas in de 85e minuut werd het sportieve duel op sublieme wijze echt beslist. Het was René v.d. Laan die na een aantal snelle, korte combinaties vrij voor doelman Bos opdook en dit keer wel in de korte hoek doel trof: 4 – 1. En zoals waarschijnlijk afgesproken liet scheidsrechter Assen, die het duel verder prima onder controle had, de tweede helft zo’n tien minuten langer duren dan normaal het geval is, hoofdzakelijk ter compensatie van het eerste bedrijf. Gescoord werd er in deze extra tijd niet meer, zodat Westerwolde de tweede overwinning van het seizoen op haar conto kon bijschrijven.

Ook bij deze wedstrijd stonden er drie broers Luijten in de basis. Door het wisselbeleid van trainer Kruize zag men uiteindelijk geen vier broers van dezelfde familie gelijktijdig in de wedstrijd. Maar het zal vast en zeker niet lang meer duren voordat dit wel het geval is. Echter, voor de jongste van de vier zullen wat dit betreft de eerstkomende en dit kalenderjaar nog resterende drie wedstrijden waarschijnlijk te vroeg komen. Maar het is steeds weer leuk te zien hoe Westerwolde JO17-spelers iedere week een goede aanvulling zijn voor de hoofdmacht van de Vlagtwedders. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zullen we maar zeggen. Misschien ook al volgende week zondag als er in en tegen Gasselternijveen aangetreden moet worden tegen een van de vier koplopers die nu allemaal 23 punten hebben. De wedstrijd aldaar begint om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman (K) – Kjell Luijten – Rudolf Riks – Kevin v.d. Laan (C) – Mikai Luijten – Julian Smid (83e min. Stefan Veldhuis) – Sander van Hoorn (63e min. Sil Luijten) – Wilco Huls – Joran Luijten (63e min. Frank Riks) – René v.d. Laan (90e min. Leon Niestijl) – Lars te Bokkel (90e min. Lenn Bulder)

Scheidsrechters: dhr. E. Assen uit Weiteveen

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 100

Foto’s van Bé Eelsing vindt u binnenkort HIER

Bron en foto’s: HJ Pleiter en Rudolf Riks