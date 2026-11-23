WINSCHOTEN – De 12-jarige Latichia uit Winschoten is woensdagmiddag 18 november met ruime cijfers geslaagd voor haar eerste damdiploma niveau 1.
Latichia kreeg enkele maanden geleden het cursusboek niveau 1 in haar bezit en werkte die op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten uit. Het betreffende cursusboek behandeld de basisprincipes van het damspel, waarbij allereerst de spelregels de revue passeren, zoals hoe moet het dambord liggen (donker vakje aan je linkerhand) en wit begint altijd en nog een belangrijke regel om te beginnen met de partij: aanraken is zetten. Slaan is verplicht ook achteruit, echter meerslag gaat voor, maar damslag gaat niet voor, m.a.w. slaan met een schijf of dam is gelijkwaardig. Bij een slag moet eerst de combinatie in zijn geheel worden uitgevoerd, alvorens de schijven worden verwijderd. Een mooi voorbeeld hiervan is de “Coupe Turc”, oftewel de Turkse slag. Tenslotte als je niet meer kunt zetten of je hebt geen schijven meer is de partij verloren.
Na de spelregel-uitleg wordt aandacht besteed aan aanvallen, verdedigen, slagkeus, eindspel, een vrij tempo en de plakker. Doel van het damspel is namelijk de schijven van de tegenstander veroveren of vastzetten. Verder komen openingscombinaties langs, waaronder de “Haarlemmer” en de “Rentezet”. Tenslotte gaan de vangstellingen de revue passeren. Het is voor de beginnende dammer namelijk nog een hele toer om met 4 dammen de dam van de tegenstander te veroveren. Maar deze cursus schept duidelijkheid. Het KNDB-examen werd afgenomen op de jeugdafdeling in de cursusruimte van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Na afloop vond de diploma-uitreiking plaats. Latichia kreeg het damdiploma uit handen van jeugdleider Johan Tuenter uitgereikt.
Cursusboek niveau 2
Ondertussen heeft Latichia het cursusboek niveau 2 in haar bezit. Deze vervolgcursus gaat stapje voor stapje verder in de theorie, waarbij in eerste instantie aandacht wordt besteed aan de notatie van een dampartij. Dit is belangrijk om later de wedstrijd te kunnen analyseren, om bijvoorbeeld een betere voortzetting te zoeken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan: meerslag, aanvallen, verdedigen, ruilen, doorbreken, tegenstander vastzetten, dreiging, offeren, spelen met een plan, eerst ruilen dan aanvallen, analyseren en de uitslag voorspellen. Tenslotte komen ook nu weer eenvoudige combinaties en vangstellingen langs.
Bron: Geert Lubberink