Vandaag koud maar vrij zonnig en droog, morgen volop zon

Maandag – De week start met een flinke dosis winterkou: de ochtend begint met vorst en temperaturen ruim onder het vriespunt. Terwijl in het noorden af en toe wat bewolking vanaf zee kan binnendrijven, is er verder veel ruimte voor de zon en blijft het overdag droog in Oost-Groningen. Ook vanmiddag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met plaatselijk wat bewolking. De middagtemperatuur loopt op naar een frisse 5°C tot 6°C. Er staat boven land veruit de meeste tijd weinig wind. Vanavond is er in het noorden een kleine kans op een lichte bui bij weinig wind.

Vanavond en Vannacht – In de nacht naar dinsdag kan er het noorden aanvankelijk nog een enkele lichte bui vallen, maar al snel droogt het overal op en klaart het breed op. Doordat er nauwelijks wind staat, gaat het opnieuw flink vriezen: de minimumtemperatuur daalt in onze streek naar een koude -4°C, met lokaal kans op het ontstaan van een mistbank.

Dinsdag – Morgen, dinsdag 24 november, belooft een prachtige, heldere maar koude dag te worden. Nadat eventuele ochtendnevel of mist is opgelost, schijnt de zon de gehele dag uitbundig over onze regio en blijft het overal droog. Met een aantrekkende, matige zuidoostenwind van 3 tot 4 Bft voelt het behoorlijk schraal aan en blijft de maximumtemperatuur steken op een graad of 4°C. Dinsdagavond verloopt eveneens droog en helder bij een matige oostenwind.

Tip van de redactie: Houd vanochtend vroeg en komende nacht op de wegen in onze streek rekening met plaatselijke gladheid door de flinke vorst!