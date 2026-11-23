SELLINGEN – Het aantal wolvenaanvallen op vee in de provincie Groningen is vorig jaar geëxplodeerd naar 28 incidenten, met 90 dode of gewonde dieren tot gevolg. Dat is het dubbele van alle aanvallen in de tien jaar daarvoor bij elkaar. Vooral Westerwolde springt eruit als risicogebied. In een nieuw rapport in opdracht van het ministerie van Landbouw waarschuwen onderzoekers dat het gevaarlijk is als wolven zich hier blijvend vestigen, omdat er in onze regio te weinig natuurlijk prooiwild leeft.

Uit cijfers van BIJ12, die het Italiaanse onderzoeksbureau Faunis Srl voor het rapport heeft geanalyseerd, blijkt hoe snel de situatie in onze provincie is gekanteld. Tussen 2015 en 2024 sloegen wolven in heel Groningen slechts 14 keer toe, met in totaal 47 dode of gewonde landbouwhuisdieren. In 2025 schoot dat aantal omhoog naar 28 aanvallen en 90 slachtoffers, voornamelijk schapen.

Aanvallen

Op de spreidingskaarten in het onderzoek is te zien dat deze recente aanvallen zich vooral concentreren aan de zuidkant van de provincie en in het zuidoosten in de gemeente Westerwolde. Dat is volgens de onderzoekers geen toeval. De Nederlandse wolvenpopulatie is nauw verweven met die in Duitsland. Vanuit de Duitse deelstaat Nedersaksen steken jonge wolven regelmatig de grens over op zoek naar een eigen territorium.

Volgens het rekenmodel van Faunis biedt het Groningse landschap in theorie genoeg ruimte en rust voor vijf wolvenroedels, vijf procent van de 94 roedels die heel Nederland ecologisch gezien zou kunnen herbergen.

Daar zit het probleem. Om zijn natuurlijke rol in de natuur te vervullen zonder schade aan te richten, heeft een wolf voldoende groot wild nodig om op te jagen, zoals edelherten en wilde zwijnen. Uit de wildkaarten in het rapport, gebaseerd op tellingen van de Faunabeheereenheid Groningen, blijkt dat deze dieren in onze provincie ontbreken. In de gemeente Westerwolde leeft vrijwel uitsluitend het ree als natuurlijk prooidier.

De onderzoekers wijzen op buurprovincie Drenthe als waarschuwend voorbeeld. Ook daar leven nauwelijks andere grote hoefdieren dan reeën. Onderzoek van wolvenkeutels in Drenthe toont aan dat wolven daar noodgedwongen massaal overschakelen op schapen en runderen. Vestiging van roedels in gebieden zonder voldoende natuurlijk voedsel leidt volgens het rapport dan ook vrijwel zeker tot grote conflicten met veehouders.

Staatssecretaris Erkens wil met dit rapport in de hand sneller tot afschot over gaan. “Denk aan wolven die mensen aanvallen, maar ook aan honden, schapen, runderen en paarden die door het dier gedood worden. Provincies, gemeenten, ondernemers en inwoners willen dat er actie wordt ondernomen. Daarom ga ik het voor provincies mogelijk maken dat ze wolven kunnen beheren en wolfvrije zones kunnen aanwijzen. Zo kunnen zij de problemen met deze roofdieren beter en structureler aanpakken.”